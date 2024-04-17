CHP Alanya'da hareket sürüyor

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerden Alanya'da zaferle çıkan Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Alanya İlçe Teşkilatı, kadın ve gençlik kollarıyla birlikte büyük bir gayretle çalıştılar...

Osman Özçelik'in Alanya Belediye Başkanı seçilmesinde önemli katkıları olan teşkilat mensupları, seçimlerden sonra da oldukça hareketliler...

İlçe Başkanı Bülent Kandemir, dün akşam Alanya'nın yeni nesil televizyon kanalı DİM TV'de yayınlanan efsane program Mehmet Ali Dim İle İğneli Fıçı'ya katılarak önemli açıklamalar yaptı...

Diğer taraftan CHP Alanya İlçe Kadın Kolları Yönetimi de haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi...

Kadın Kollarının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Başkanımız Sayın Ümran Aykut başkanlığında haftalık olağan yönetim kurulu toplantımızı Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik" ifadeleri kullanıldı...

Emeği geçenleri tebrik ederim...

Nokta...