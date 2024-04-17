İskele bölgesinin hareketli mekanı

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet veren Soho Disco Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...

Mekanın yeni ortaklarından Ömer Şimşek, yaz sezonunu açtıklarını ifade ederken, "Ünlü ve sevilen DJ'lerimiz ile fark yaratmaya başladık...

Her gece eğlencenin doruğa çıktığı mekanımıza herkesi bekliyoruz...

Kaliteden asla ödün vermeden, gayet güvenli ve eğlenceli mekanımız saat 23.00-03.00 arasında hizmet vermektedir, gelin farkımızı siz de fark edin" ifadelerini kullandı...

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