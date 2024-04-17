İskele bölgesinin hareketli mekanı

ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet veren Soho Disco Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...
Mekanın yeni ortaklarından Ömer Şimşek, yaz sezonunu açtıklarını ifade ederken, "Ünlü ve sevilen DJ'lerimiz ile fark yaratmaya başladık...
Her gece eğlencenin doruğa çıktığı mekanımıza herkesi bekliyoruz...
Kaliteden asla ödün vermeden, gayet güvenli ve eğlenceli mekanımız saat 23.00-03.00 arasında hizmet vermektedir, gelin farkımızı siz de fark edin" ifadelerini kullandı...
Nokta
ALANYA'NIN iskele bölgesinde hizmet veren Soho Disco Bar'da eğlencenin doruğa çıktığı geceler tam gaz devam ediyor...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.