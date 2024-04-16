Alanya Belediyesi'nin mali durumu

Alanya Belediyesi'nin mali tablosu sonunda kamuoyuyla paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre, belediyenin toplam borcu 1 milyar 122 milyon 258 lira olarak belirlendi. Bu rakam, belediyenin mali yapısı hakkında önemli bir detay sunuyor.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik seçim öncesinde verdiği sözü tutarak mevcut alacak ve borç listesini halkla paylaştı. Bu adım, şeffaflık ve hesap verebilirlik bakımından önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Mali durumun net bir şekilde ortaya konması, belediyenin gelecekteki planlarını ve harcamalarını da daha şeffaf bir şekilde yönlendirebilir. Bu sayede Alanya halkı, belediyenin mali durumu hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilir ve gelecek adımlar konusunda daha bilinçli bir şekilde destek sağlayabilir.

Alanya Belediyesi'nin mali durumunun şeffaflıkla açıklanması, hem belediyenin yönetimi hem de halkın katılımı açısından olumlu bir adımdır. Umarız bu açıklama, daha sağlam ve sürdürülebilir bir mali yönetimin önünü açar ve Alanya'nın gelişimine katkı sağlar. Kalın sağlıcakla.