Tavşandamı Şelalesi

Alanya Belediyesi’nin önceki dönem Belediye Başkan Yardımcılarından Kemal Dere’yle çok yakın dostluğumuz vardı.

Çok sık görüşürdük.

Alanya için büyük hayalleri ve emelleri vardı.

Bunca yıl sonra Sayın Dere’yi anlatmama gerek var mı, bilmiyorum...

Sayın Dere, nevi şahsına münhasır bir yönetici, mükemmel bir Alanya sevdalısıydı.

Alanya ile yatar, Alanya ile kalkardı.

Alanya’ya vermek istediği daha çok şey vardı ama onları gerçekleştirmeye görev süresi yetmedi.

… …

Güzel insandı Kemal Dere…

Hayallerinin büyük bölümü, ortak hayallerimiz, ortak düşüncelerimizdi.

Bir araya geldiğimiz zaman söyleşilerimizin ağırlığını hep Alanya ile ilgili düşüncelerimiz ve ortak hayallerimiz teşkil ederdi.

Ne zaman ziyaret amaçlı odasına gitsem, projeler ortaya yayılır, o projeler üzerinde konuşurduk.

Alanya için düşündüklerini, Alanya için hayallerini, Alanya’nın sorunlarını, bu sorunlara getirdikleri çözümleri, yaptıklarını, yapamadıklarını, anlatırken; adeta kendinden geçerdi.

Kitabında, “olmaz, yapamam, yapamayız, beceremeyiz...” diye bir şey yazmayan bir insandı.

O ruhu yakından tanır, yakından bilirdim; çünkü yıllarca ben de aynı ruhu taşımıştım. O nedenle çok iyi anlaşırdık.

Aslında tüm kurumların, tüm belediyelerin bu ruhu taşıyan personele gereksinimi olduğuna inananlardanım.

Ülke olarak da en çok yokluğunu hissettiğimiz husus, bu işte...

Kurumlarımızda çalışan personelin büyük bölümü hımbıl, büyük bölümü miskin...

Büyük bölümü, “bugün git, yarın gel”ci...

Muhteremler sağ yanından, sol yanına dönene kadar, devran bir tur dönüyor...

Bugünün Türkiye’sinde, “Hazret-i mevzuattan” dem vurup, “olmaz” demek, “bu iş bizi aşar, biz bunu yapamayız...” deyip, kestirip atmak, en kolaycı yol...

Önemli olan, hazret-i mevzuata rağmen iş yapabilmek ve iş üretebilmek... Önemli olan; “olmazları”, “olur” kılabilmek...

Önemli olan yoktan var edebilmek...

Önemli olan hayal edebilmek ve bu hayalleri gerçekleştirebilmek...





ANKARA KEÇİÖREN ŞELALESİ

Önemli olan geride yadsınamayacak eserler bırakabilmek...

Kemal Dere, bu özellikleri taşıyan biriydi...

Yapabildiklerini anlatırken mutlu, yapamadıklarını anlatırken mutsuz, ama azimliydi... “Bugün için yapamadık ama yarın mutlaka yapacağız...” derken de inançlı...

Özüyle, sözüyle dürüst bir insandı Kemal Dere.

Bugün büyük kentlerimizde sağanak yağmurlarda konut ve işyerlerini su basıyor; ama yıllar var ki Alanya’mızda böyle bir sorun yaşamıyoruz.

Niye biliyor musunuz?

Başkan Hasan Sipahioğlu ve Yardımcısı Kemal Dere sayesinde.

Tanrı bu ikiliye sağlıklı uzun ömür versin.

Alanya’nın alt yapısını bu ikili hazırladı.

Dürüstçe verdikleri hizmetleri tartışılmaz



* * *

Ve Tavşandamı Şelalesi…

Ne zaman kafamı kaldırıp, Tavşandamı’na baksam Kemal Dere gelir aklıma.

Hani şu “I love Alanya” yazan yer var ya; işte tam orası.

Sayın Dere Kardeşimle tam o noktada, Alanya’nın her bir tarafından görülebilen dev bir şelale hayal ederdik.

Tıpkı Ankara Keçiören Belediyesi’nin yaptığı gibi, dev şelaleli, dev bir park.

Ama görev süresi yetmedi Kemal Kardeşimin.

Artık Kemal Dere yok.

Ama ben aynı hayali yine yineliyorum.

Eminim o da hâlâ aynı şeyleri düşünüyordur.

Şu an bu haliyle hiçbir albenisi olmayan bu bölgeye bir albeni kazandırmak şart.

Burada hakkını vererek oluşturulacak (devir daimli) dev bir şelale, Alanya’nın sembolü olacaktır.

… …

Alanya’nın çehresini değiştirecek böyle bir dev projenin gerçekleştirilmesinin hedefleriniz arasına girmesi; size yakışmaz mı Sayın Osman Tarık Özçelik Başkanım?

Ne dersiniz?