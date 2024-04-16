Alanya’da dedikodular erken başladı

YEREL seçimlerin tamamlanmasının ardından, seçimi kazanan CHP’li Osman Özçelik, koltuğuna oturdu ve görevine başladı…

Osman Başkan, görevine başlar başlamaz belediye ilgili dedikodular da başladı…

En son ve en moda dedikodudan başlayalım…

Alanya Belediyesi’nin kasasında hiç para olmadığı, kasanın tamtakır olduğu, bu nedenle dün ödenmesi gereken personel maaşlarının ödenemeyeceği dedikodusu atıldı ortaya…

Evet aslında doğru…

Belediye personeline maaşlar dün ödenmedi…

Ramazan Bayramı’ndan önce ödenmişti çünkü…

Osman Başkan, belediye personelinin bayramda mağdur olmaması, bayramı rahat geçirmesi için talimat verdi ve maaşları bayramdan önce ödetti…

Peki, Alanya Belediyesi’nin kasasında para var mı?

Var ama az var…

Rakamı da biliyorum ancak şimdilik yazmaya gerek görmüyorum…

Aslı astarı olmayan bu tür dedikodular, Alanya’ya belediye başkanı olarak 10 yıl hizmet etmiş Adem Murat Yücel dönemini karalamak adına çıkartılıyor…

Hanımlar, beyler bakın…

Yapmayın, etmeyin…

Bunlar hiç kimseye fayda sağlamaz…

Bu memlekette Adem Murat Yücel’i en çok, en sert eleştiren gazetecilerin başında gelirim…

Ama böyle çirkinliklere gerek yok…

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik’in tarzı da hiç öyle değil…

Aslı astarı olmayan dedikodulara prim verecek bir insan değil…

Alanya Belediyesi’nin sorunları, sıkıntıları elbette vardır…

Parası azdır, borcu vardır, falan…

Bu saatten sonra bu sorunları çözmek, Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik ve ekibinin işidir…

Şunu da söyleyeyim…

Bugün Adem Murat Yücel ile ilgili dedikodu yayanlar, yarın Osman Başkan’la ilgili de yayacaklardır…

Bundan hiç şüpheniz olmasın…

Son tahlilde, Alanya’nın artık dedikodu siyaseti yapmaktan vazgeçmesi gerekiyor…

Tekrar ediyorum…

Kim olursa olsun, ne olursa olsun, Alanya Belediye Başkanı seçilen Osman Özçelik, bu dedikodulara pabuç bırakacak birisi değildir…

Adam gibi adamdır…

Nokta…