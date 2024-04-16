Bu sene ekim dikim işi currug

Bilader hu yaşıma geldim, engile ekimin dikimin currug olduu zamana ilg deggeldim. Hava bayaa bi gurag geddi, ondanmıdır neci bildiim yog, maydunuz toomu, dere otu toomu, pagla esgiden egdiinde çıkardı. Bu sene iki sefer egdim, çıkaramadım. Engini sırf ben deel, bazar yerindee hanimlere de sordum, onlar da bayaa bi zorlug çekiyollarımış. "Kökenin olmayışı havaların gedişinden" deyollar. Bi de toomu çog sulaadıımızdan mı neci, bidmeeyoru. Bu sene bildiin bi gönülezabı oldu. Çıgmayınsıra gari ökelendim, gari ekim dikim işinin yakasını salıverdim. Heç de oğraşasım yog. Gedicem bazar yerinden iki baa maydunuz, iki baa dere otu alıcam, işime bakıcam. Evel zaten harcı mesarifini gurtarmayoru. Enginin gövresi var, sümüglen ilacı var, var oolu var. Engaadar mesarif eddigden soona endeenlerin gıralını alırsın. Sovan oluyoru, sarımsag oluyoru, gel gelelim dere otuula, maydunuzu orteere çıkaramayorsun. Hele marul heç olmaayoru. Bildiin eriyoru. Bi de sümüglen tebelleş oluyoru, yalaab atıveriyoru. Sümüglenile oğraşırkana canımdan yirendim. Bildiin sümüglen görünsüre domuz görmüşe dönüyom. Kökü guruyasıcalardan bildiin 1 milyon dene var benim baccada. Fıransız cavırları yerimiş sümügleni. Gelseler toplasalar üsde para vericem.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.