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Ulaş neden çöktü
Feyzi Açıkalın

Feyzi Açıkalın

Karayolları Ulaş Dinlenme Parkı 1948 yılında planlanan ve stratejik amaç da içeren Karayolları Ağ Programı gereğince inşa edilmiştir. Devlet Yol Ağı olarak isimlendirilen bu dokuz yıllık programın, ilk üç yıllık bölümünde Alanya da yer almaktadır. Geyve-Balıkesir-Afyon- Antalya arasında planlanan rotada, Alanya’nın narenciye ve muz ürününün yurt içinde pazarlanması da hedefler arasındadır.

1950 yılında siyasi iktidar el değiştirdikten sonra birçok proje rafa kalkmasına rağmen dokuz yıllık yol program aynen sürdürülmüş, bu amaçla ABD’den İskenderun’a çok sayıda ağır iş makinası gelmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü, Yol Programı güzergahında bulunmayan turistik merkezlere ulaşımı sağlamak için, bu programa paralel olarak 1953 yılında 11.679 km uzunluğunda Turistik Yollar Programı hazırlar. Alanya kasabası da 1956 yılında bitmesi hedeflenen, ancak 25 Ağustos 1956 tarihinde başlayabilen bu programın içinde yer alır. Program gereğince batıdan şehire ulaşan yol, buradan doğuya doğru şehir merkezini geçecek şekilde uzanır. Şehir içinden, sonradan D-400 olarak numaralandırılarak geçen yol bunun için halk tarafından “Turistik Yol” olarak adlandırılmıştır.

İşte, şehir merkezine 6 km uzakta inşa edilen dinlenme parkı da bu program gereğince 1957 yılı sonrası hayata geçirilmiştir. Büyük olasılıkla Fransa ve Kuzey Batı İtalya sahillerindeki uygulamalardan örnek alınarak kayalar üstüne inşa edilen park, yine oralardaki benzerlerinin neredeyse aynısı olan istinat duvarı ile desteklenmiştir. Park, yarımada şeklindeki kayalık bir yapı üzerine, merdivenler aracılığıyla ulaşımın sağlandığı ilginç yapısıyla halkın mesire yeri olarak kullanılmıştır. Yarımada şeklindeki bu doğal kaya parçası güney batılı rüzgarların getirdiği kumu hemen yanındaki, istinat duvarlarının altında tutarak burada çok güzel bir kumsal oluşturmuş, yıllarca Alanya yerlisi ve konuklara plaj olarak hizmet vermiştir.

Ulaş ya da Emirgan olarak adlandırılan dinlenme tesisinin, özellikle ulaş kelimesinin kökenine ilişkin bir çok söylence vardır. Ama en doğrusu, şehre hemen giriş yani ulaşım sağlayan yer anlamına gelen Ulaş olmalıdır. Bunun benzer örnekleri Adriyatik kıyılarındaki, bir zamanlar Osmanlı idaresinde olan Karadağ ve Hırvatistan ülkelerinde görülür. Kıyı boyu yerleşimlerin hemen girişindeki tabelalarda “Ulaj” ibaresi yer alır. Ulaş gerçekten de yıllar boyunca, siyasi ya da başka nedenlerle bir karşılama/uğurlama noktası olarak kullanılmıştır. Bir diğer adı olan Emirgan ise İstanbul’dan alınmış olmalıdır ve çok daha değişik bir hikaye içerir.

Zaman içinde, özel işletmeye devredilen dinlenme alanı buraya araçlarıyla gelen halka park yeri hazırlamak amacı ile genişletilmiş, istinat duvarlarının üstüne yük bindirilmiştir. Özellikle 2000’li yıllarda ise hemen doğusuna yapılan yat limanı ve Konaklı’dan başlayarak İncekum’a kadar, oteller tarafından inşa edilen illegal deniz yapıları, sahil boyunca olan kum akışını engellemiştir. Hakim akıntıların getirdiği kum otel iskeleleri içinde depolanırken, Ulaş’ın kumsalını yok etmiş, böylece coşkun dalgaların direk etkisine açık bırakmış, yapıyı zayıflatmıştır.

Eğer başkaca somut bir neden yoksa, Ulaş Dinlenme Parkı istinat duvarları, biz insanların doğayı hoyratça ve kanunsuzca kullanma, dahası yağmalama gayretkeşliği yüzünden yıkılmıştır…

Ulaş neden çöktü

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Yazar Feyzi Açıkalın - Mesaj Gönder

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