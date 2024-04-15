Gadiri parayı eyice billemiş

Bilader bi Iramazan Bayramı'nı taa bitirdik. Arife günü Amat Emminiz alayınızın bayramını gutladıdı. Hindi gene engirden geçmiş bayramınız gutlu olsun deyen. Bu sefir dışardan pek ööle yelli turis gelmedi deyollar. Ellelem her şey fiyetli olduğundan. Amat Emminiz de beere getmedi. Eskisi gibi çocuklar da gezip şeker, para toplamaverdi.

Bilader engi bayram Avgada Gıralı Obalı Gadiri Uysal'a yaramış. Av guşum Leklek Hüseen'in dedinööre, Gadiri çocuklarını tatile göndermiş, gendi de İstambol Üçüncü Levend'de satın aldıı depoya Alanya'dan Söbüçimen, Gökbel, Gadıyakası, Gören Yaylası çaalasından, ince gabıg cevizden, erig çeşitlerinden popazdan, muzdan, avgada çeşitlerinden götürmüş. Orlarda enginleri satıb yolunu bulmuş. Gadiri'nin dosdu Alanya'nın ağaları, beyleri müşderi konusunda Gadiri'ye İsdambol'da da yardımcı olmuşlar. Gadiri, "İsdambol'da parayı billeeb geldim. Hindi de çağlala, cevizile, erig çeşitleriile, muzula, avgadaala parayı Alanya'da billecen" deyorumuş. Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.