Osman Özçelik ile ilgili ilk izlenimler

RAMAZAN, seçim, bayram, tatil derken hepsini geride bıraktık ve normal hayata döndük...

Bu süre içerisinde Alanya Belediyesi'nde 10 yıllık Adem Murat Yücel dönemi sona erdi, malumunuz...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yaklaşık 74 yıl sonra Osman Özçelik ile Alanya'da iktidara geldi...

Bundan sonra tüm gözler Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik'in üzerinde olacak...

Uzun bir bayram tatili nedeniyle Alanya Belediyesi de kapalıydı doğal olarak...

Başkan Özçelik, bayram tatilinde de sürekli vatandaşın arasında oldu...

Bayramlaşma programlarına katıldı...

Yapıcı tavırları ve yüzündeki gülümsemesiyle, halkın başkanı olacağının sinyallerini verdi...

Dün, akşam saatlerinde telefonla görüştük...

Tatilin ardından başlayacak mesai sürecinde ilk icraat olarak neler yapmayı planladığını sordum...

Verdiği yanıt aynen şöyle oldu...

"Belediyenin mali yapısını inceleyip, duran operasyonel işlerin yeniden harekete geçirilmesi için çalışmalar yapılacak...

Ayrıca son hesap durumu incelenip, kesinleşmiş hali ile belediyeye asmak üzere baskıya gönderilecek"...

Belediyenin mali yapısı çok önemli elbette...

Adem Murat Yücel, başkan iken yaptığı açıklamalarda bütçe ile ilgili sıkıntı olmadığını söyledi hep...

Alanya Belediyesi'nin mali yapısında sorun olmadığını vurguladı, sürekli...

Ancak son günlerde Alanya kamuoyunda şöyle bir söylenti dolaşmaya başladı...

"Alanya Belediyesinin kasası boşmuş...

Hatta bu ay personel maaşları bile ödenemeyecekmiş"...

Alanya Belediyesi'nin çiçeği burnundaki Başkanı Osman Özçelik, "Tüm bunları inceleyeceğiz, mali yapıyı sağlıklı bir şekilde ortaya çıkaracağız...

Karşımıza çıkan sorunları da akılcı yollarla kısa sürede aşmak için çalışacağız" dedi...

Eğer bu söylentiler doğru çıkarsa, Başkan Özçelik'i zor bir süreç bekliyor demektir...

Ama tüm sorunları en kısa sürede çözme anlamında oldukça kararlı ve inançlı...

Bunu başaracağına ben de inanıyorum...

Nokta...