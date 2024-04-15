İğneli Fıçı'da seçim zaferi konuşulacak

ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam merceğine CHP'nin Alanya'daki yerel seçim zaferini alacak...
Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, DİM Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim'in her pazartesi akşamı saat 19.00'da DİM TV'de hazırlayıp sunduğu programın bu akşamki canlı yayın konuğu CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir olacak...
Kandemir, DİM TV canlı yayınında seçim zaferinin perde arkasını anlatacak, "Partinin belediye yönetimiyle ilgili tutumu nasıl olacak?", "Alanya ve kendi geleceğiyle ilgili planları nedir?" gibi sorular ve daha fazlasına yanıt verecek...
Bu akşam saat 19.00'da başlayacak Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı'ya, DİM TV izleyicileri de sorularıyla katılabilecekler...
İzleyiciler, DİM TV'nin 0542 513 17 55 numaralı WhatsApp İletişim Hattı'na sorularını iletebilecekler...
"Sakın kaçırmayın" derim...
Nokta...
ALANYA televizyonlarının efsane programı Mehmet Ali Dim'le İğneli Fıçı, bu akşam merceğine CHP'nin Alanya'daki yerel seçim zaferini alacak...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.