Dondurma sektörüne damga vuran açılış

ALANYA'NIN dondurma sektörüne farklı bir soluk getirecek açılış, geçtiğimiz günlerde Damlataş'ta yapıldı...
Alanya iş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden olan Hüseyin Karadağ tarafından Alanya'ya kazandırılan kuruluş, İtalyan dondurmasını Alanya'ya getirdi...
İş insanı Hüseyin Karadağ, dondurma sektörüne farklı bir tat ve soluk getirdiklerini ifade ederken, "Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ederim" dedi...
Damlataş Starbucks yanı, Sultan Sipahi Hotel önünde hizmet vermeye başlayan kuruluşta 20 çeşit dondurma bulabilmek mümkün...
Sıcak yaz günlerinde serinleyebilmek için önemli bir faktör olan dondurmanın Alanya'daki yeni adresinin hayırlı olmasını diliyorum...
Sevgili dostum Hüseyin Karadağ'ı da girişimci ruhundan dolayı tebrik ediyorum...
Nokta...
ALANYA'NIN dondurma sektörüne farklı bir soluk getirecek açılış, geçtiğimiz günlerde Damlataş'ta yapıldı...
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.