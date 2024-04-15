Dondurma sektörüne damga vuran açılış

ALANYA'NIN dondurma sektörüne farklı bir soluk getirecek açılış, geçtiğimiz günlerde Damlataş'ta yapıldı...

Alanya iş dünyasının genç ve başarılı isimlerinden olan Hüseyin Karadağ tarafından Alanya'ya kazandırılan kuruluş, İtalyan dondurmasını Alanya'ya getirdi...

İş insanı Hüseyin Karadağ, dondurma sektörüne farklı bir tat ve soluk getirdiklerini ifade ederken, "Açılışımıza katılarak bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlara teşekkür ederim" dedi...

Damlataş Starbucks yanı, Sultan Sipahi Hotel önünde hizmet vermeye başlayan kuruluşta 20 çeşit dondurma bulabilmek mümkün...

Sıcak yaz günlerinde serinleyebilmek için önemli bir faktör olan dondurmanın Alanya'daki yeni adresinin hayırlı olmasını diliyorum...

Sevgili dostum Hüseyin Karadağ'ı da girişimci ruhundan dolayı tebrik ediyorum...

Nokta...