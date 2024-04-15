Alanya Kalesi'ne CHP bayrağı asıldı

31 MART 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrasında CHP Alanya Belediye Başkanı seçilmeyi başaran Osman Özçelik'in bu zaferi, Alanya Kalesi'ne de yansıdı...

CHP Alanya İlçe Teşkilatı tarafından Alanya Kalesi'ne dev bir CHP bayrağı asıldı...

Böylece, seçimlerden önce "Alanya Kalesi burçlarına CHP Bayrağı asacağız" söylemi de gerçekleşmiş oldu...

Tam 10 yıl asılı kalan üç hilalli MHP bayrağı da yerini altı oklu CHP bayrağına bırakmış oldu...

Nokta...