2024 yılı En İyi Balkon ve En İyi Bahçe Yarışması

Alanya Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü, 31 yıl önce başlattığı ve geleneksel hale getirdiği, EN İYİ BALKON ve EN İYİ BAHÇE YARIŞMASI’NIN 2024 yılı ayağının başvuru tarihlerini; 11 Mart – 13 Mayıs 2024 olarak belirledi.

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Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Başkanı Prof. Dr. REYHAN ERDOĞAN, Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü NAZMİ UYAR, Peyzaj Mimarları Odası Alanya Temsilcisi KÜBRA TUĞÇE BEKRİOĞLU, Peyzaj Mimarı HANDE DORU, Peyzaj Mimarı FATMA YILDIZ Köşe Yazarı ve Çevre Gönüllüsü İSMAİL HABOĞLU, Fotoğraf Sanatçısı ve AFSAK Dernek Başkanı İLHAMİ YETKİN’den oluşan jüri üyeleri, finale kalan katılımcıların eserlerini 23 – 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında değerlendirecek.

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Ödüller

BALKON KATEGORİSİ

* Birincilik Ödülü…… 10.000 TL

* İkincilik Ödülü…….. 7.500 TL

* Üçüncülük Ödülü…. 5.000 TL



BAHÇE KATEGORİSİ

* Birincilik Ödülü……. 10.000 TL

* İkincilik Ödülü……... 7.500 TL

* Üçüncülük Ödülü….. 5.000 TL olacak.

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En Güzel Balkon ve En Güzel Bahçe Yarışması için geri sayım başladı.

11 Mart 2024 tarihinde başlayan başvurular, 13 Mayıs 2024 tarihine dek devam edecek.

Katılımcılar, katılmak istedikleri mekanların fotoğraflarını elektronik ortamda teslim edecekler…

Önce teslim edilen dijital resimler üzerinden ÖN ELEME yapılacak daha sonra finale kalan yarışmacıların mekanları, jüri üyeleri tarafından bizzat gezip / görülerek değerlendirme işlemi yapılacaktır.

Yarışmaya katılmak isteyen vatandaşlarımız yarışma tarihine dek Alanya Belediyesi resmi internet sitesindeki başvuru formlarını doldurulduktan sonra;

(park bahç[email protected]) veya (+90 537 990 25 27) üzerinden bilgi alıp başvuru işlemi yapabileceklerdir.

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Dile kolay, Park Bahçeler Müdürlüğümüzün, azimli, yenilikçi ve çalışkan Müdürü Nazmi Uyar, ekibiyle birlikte, tam 33 yıllardır, yılmadan usanmadan bunun mücadelesini veriyor.

“Çiçeği sevdireceğiz… Balkon ve teraslarımızın ardiye olarak ya da imar ruhsatına aykırı olarak kapatılıp, oda olarak kullanılmasını; çiçeklendirerek önleyecek, balkon, teras ve bahçelerimizi Alanya’mıza yakışır hale getireceğiz…” diyor.

Uyar Müdür, tam bir Alanya Sevdalısı…

Ve de tam bir çevreci.

Alanya’yla yatıyor, Alanya’yla kalkıyor.

“Alanya’da yaşamanın bir bedeli olmalı… Gönül, tüm balkonların Alanya’ya yakışır biçimde çiçeklendirilmesini arzuluyor ama henüz o düzeye erişmedik… Ama erişecek ve eriştireceğiz. O günleri göreceğimiz günler yakın…” diyor, her fırsatta.

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Nazmi Uyar, Park Bahçeler Müdürü.

Görev alanı belli.

Ama öyle bir enerji yüklü ki, kabına sığamıyor.

Sadece görev alanı olan park ve bahçelerle değil, aynı zamanda Alanya Belediyesinin tüm etkinliklerinin de içinde.

Ülke sanat camiası ile içli dışlı.

Bu becerisini bölgelerin dokusuna uygun temalı resim ve yontu (heykel) çalışmaları ve tasarım figürleriyle tüm Alanya’ya yayıyor ve tüm Alanya’yı renklendiriliyor.

Her yaştan insanın nefes aldığı, vatandaşların buluşma alanları olan parklar ve spor alanları Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nce, çağdaş anlayışla dizayn ediliyor.

Uyar Müdür bu etkinliklerini; “Bir turizm kenti olan Alanya’mızda sanata ve sanatçıya verdiğimiz önemi şehrimizin her noktasında sergileyerek kentimizi güzelleştiriyor; tüm mahallelerimizde aynı çalışmalarımızı sürdürüyoruz…” diyor.

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Bu anlayışla düzenlediğimiz EN GÜZEL BALKON ve EN GÜZEL BAHÇE yarışmasıyla da bu misyonumuzu sürdürmeye devam edecek; halkımıza yeşili sevdirme, kendi yaşam alanları içinde nefes alıp rahatlayabilecekleri bir alan yaratmanın öncülüğünü yaptırma görevimizi sürdüreceğiz.