Emekli banka promosyonları

Kayseri'de miting yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bankalar tarafından emeklilere verilen promosyonlarla ilgili konuştu.



Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. Biliyorsunuz ilk kez 2017'de emeklilerimize banka promosyonu ödenmesi uygulamasını başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira 12 bin lira arasında belirledi.



Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum" dedi.

En yüksek emekli promosyonu araştırmasına giren SSK ve BAĞ-KUR emeklisi bankaları takip ederken gelen bu açıklama ile Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank gibi bankalardan oluşan kamu bankalarında emekli promosyon ödemelerinin değişeceği belli oldu.



Buna göre kamu bankaları emekli promosyonunu 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Başkan Erdoğan "Diğer bankaların da bu rakamın altında kalmayacağına inanıyorum" açıklamasını yaparak bankalara çağrıda bulundu.

Kamu bankaları maaşa göre 8 bin ila 12 bin TL arasında değişen tutarlarda emekli promosyonu ödemesi yapacak. Düzenlemenin özel bankalardaki rekabeti artırarak rakamları daha da yukarı çekmesi bekleniyor.

Bugün itibariyle ise Kamu Bankaları 3 yıl için en yüksek 5 bin TL promosyon veriyor.

Özel Bankalar ise 5000 TL ile 12.500 TL arasında değişik oranlarda promosyon vermekte ancak çeşitli şekillerde otomatik fatura ödemesi, kredi kartı gibi şartlar öne sürmektedirler.



Kamu bankalarının zamlı promosyon ödemeleri bugün başladı. Emekli maaşını Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank'a taşımak isteyenler hafta başından bu yana şubelere, internet sitelerine, ATM'lere adeta hücum etti.

Başvurularını yapan emeklilerin zamlı promosyonları bugün hesaplarına geçiyor. Emekli maaşını aldığı bankayla daha önce promosyon sözleşmesi imzalayan emeklilerin yeni promosyonu, 2022 yılına ilişkin iade tutarı düşülerek yapılacak.

Sosyal Güvenlik Kurumu ile kamu bankaları arasında protokoller yapıldı. SGK ve kamu bankaları arasındaki protokole göre, emekli maaşı 10 bin TL olan vatandaşlar 8 bin TL olarak promosyon ödemelerini alacaklar.



Brüt maaşı 10 bin TL ile 14 bin 999 TL arasında olan emekliler 8 bin TL promosyon alacak.

15 bin TL ile 19 bin 999 TL arasında maaş alanlar 10 bin TL, 20 bin TL ve üzeri alanlar 12 bin TL promosyon ödemesi alacak.

Ancak ölen eşinin ya da babasının maaşını alanlar ile yetim aylığı alanların emekli aylığı 10 bin TL'nin altında olduğu için o kişilere promosyon ödemesi 5 bin TL olarak yapılacak.



Özel bankalar ise bugün itibariyle, promosyon miktarlarını artırmaları sonucu 15 bin liraya kadar promosyon ödemesi yapmaktadırlar.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Maaş yatırma ve çekme konusunda herhangi bir kısıtlama söz konusu değilse emekliler maaşlarını istedikleri bankalardan alabiliyor.

Maaşlarını taşımak isteyenler bankaya bildirim yapmak zorunda.

Banka promosyonu ödemelerini kontrol etmek için emeklilerin banka şubelerine gitmelerine gerek bulunmuyor.

Sorgulama işlemleri internet üzerinden veya telefon ile kontrol edilebiliyor.

Kamu bankaları 2024 yılında 8 bin lira ile 12 bin lira arasında emeklilere ödeme yapacak.

Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabiliyor.

Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanı ise iade ediliyor.

Emekli aylıklarını istediği bankadan almak isteyen vatandaşların promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca o bankadan alacaklarına dair taahhütte bulunmaları gerekiyor.

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