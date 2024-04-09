Bayramınız mübareg olsun

Bilader, ıhıcıka bi Iramazan Bayramı taa geldi çaddı. Iramedli bobam "Ömrü olana gün darı denesi gadar çog" deridi. 'Iramazan, Iramazan' derkene Iramazan'ı da yedig atıverdig. Bide tütüleri, gözel gözel yemeglerile böön aşam uurlacaz Iramazan'ı. Ben çocukana Iramazan Bayramı'ndan eveli bana bi şalvarıla, gömleg digdiriverirleridi. Yazısa iligli babıc, gışısa bi çizme alınırdı. Arefe gecesi enginlere sarılır üyürdüm. Sabaala yöşüle gakar, cebime birki kese gatar, şeker toplamaya gederdim. Ev ev gezerdim, sakızıla para veren evlere çagdırmadan iki, üç sefir gederdim. Ne gözel olurudu bilader be. Hindi evde çanag çanag şeker dolu emme aazıma biteeni gatıveresim yok. Herşey çocuglugda gözel oluyoru. Bi de Alanya'nın bi gelenee var. Arefe günleri biz mezelliglere geder, ölülerimizin mezerine murt pürü dikeriz. Dee bi vakıtlar biri çıgdı, "Engi bizim dinimizde yog. Murt pürü digmen" dedi. Bilader, atadan, dededen galma engi geleneg bize. Böön ölülerinizin mezerine murt pürünü dikin. Başlarında bi elham, üç gulhuval okun.
Bilader, ben Iramazan Bayramı'nızı hindiden gutlaayom. Allah sizi, çocuglarınızı, hazeddiglerinizi nice nice bayramlara gavışdırsın.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader, ıhıcıka bi Iramazan Bayramı taa geldi çaddı. Iramedli bobam "Ömrü olana gün darı denesi gadar çog" deridi. 'Iramazan, Iramazan' derkene Iramazan'ı da yedig atıverdig. Bide tütüleri, gözel gözel yemeglerile böön aşam uurlacaz Iramazan'ı. Ben çocukana Iramazan Bayramı'ndan eveli bana bi şalvarıla, gömleg digdiriverirleridi. Yazısa iligli babıc, gışısa bi çizme alınırdı. Arefe gecesi enginlere sarılır üyürdüm. Sabaala yöşüle gakar, cebime birki kese gatar, şeker toplamaya gederdim. Ev ev gezerdim, sakızıla para veren evlere çagdırmadan iki, üç sefir gederdim. Ne gözel olurudu bilader be. Hindi evde çanag çanag şeker dolu emme aazıma biteeni gatıveresim yok. Herşey çocuglugda gözel oluyoru. Bi de Alanya'nın bi gelenee var. Arefe günleri biz mezelliglere geder, ölülerimizin mezerine murt pürü dikeriz. Dee bi vakıtlar biri çıgdı, "Engi bizim dinimizde yog. Murt pürü digmen" dedi. Bilader, atadan, dededen galma engi geleneg bize. Böön ölülerinizin mezerine murt pürünü dikin. Başlarında bi elham, üç gulhuval okun.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.