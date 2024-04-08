Yerleşik yabancılar iftar sofrasındaydı

ALANYA'DA yaşayan binlerce yerleşik yabancı Alanya Belediyesi, Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Müftülüğü'nün iş birliğiyle geleneksel olarak düzenlenen iftarda buluştu...

Emine Özmüftüoğlu Camii avlusunda gerçekleşen etkinliğe Alanya protokolü eksiksiz katıldı...

Alanya'nın güzel renklerinden birisi olan yerleşik yabancıları, geleneksel hale getirdikleri bu etkinlikten dolayı kutluyorum...

Alanya Belediye Başkanı Osman Özçelik, 130'dan fazla milletten misafir ağırlandığını söyledi...

Bu müthiş bir rakam...

Yabancılar Meclisi Rusça ve İngilizce Sözcüsü, Gürcistan uyruklu Luiza Gigitashvili de yerleşik yabancı olarak etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek İslam kültürüne saygı duyduğunu söyledi...

Bu da harika bir bakış açısı...

Alanya bu anlamda da farkını ortaya koymaya ve ilgi görmeye devam ediyor...

Nokta...