Turizm sektöründe sezon hazırlıkları

ALANYA açısından beklentilerin çok büyük olduğu yeni turizm sezonu için geri sayım başladı...
Bayram tatili ile birlikte biraz daha hareketlenmesi beklenen yeni sezon için otellerde de hazırlıklar son aşamaya geldi...
Fahiş ev kiraları başta olmak üzere ekonomik nedenlerden dolayı kalifiye eleman bulma noktasında sıkıntı yaşanmaya devam ediyor...
Sadece çevresi ve tecrübesi daha fazla olan yöneticiler, bu sıkıntıyı aşmasını biliyorlar...
Tıpkı, tecrübeli turizmci Ayşe Aksoy gibi...
Granada Luxury Beach'te Ecc Housekeeper Manager olarak görev yapan ve aynı zamanda HOTED Alanya'da HOTED İstişare ve Proje Kurulu Başkanı olan Ayşe Aksoy, ekibini kurarak çalışmaya başladı...
Tecrübeli isimlerden oluşan ekibiyle birlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Ayşe Aksoy, "Göreve hazırız" mesajı verdi...
Umarım herkesin beklediği gibi bir sezon olur...
Nokta...
ALANYA açısından beklentilerin çok büyük olduğu yeni turizm sezonu için geri sayım başladı...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.