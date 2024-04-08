Alanya Belediyesi'nin en genç meclis üyesi

31 MART 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilen 24 yaşındaki Asrın Ateşoğlu, Alanya’da en genç meclis üyesi ünvanını aldı...

Gençler için umut kaynağı olmayı ve onların siyasete katılımlarını teşvik etmeyi amaçladığını ifade eden Ateşoğlu, "Gençliğin dinamizmi ve vizyonu ile Alanya’mıza gelişim ve yenilik katmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu...

Siyasette gençlerin daha fazla yer alması gerektiğine inandığını ve kendi hikayesiyle bu yolda ilerlemek isteyenlere ilham vermek istediğini de belirten Ateşoğlu'nu tebrik ediyorum...

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