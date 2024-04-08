Alanya Belediyesi'nin en genç meclis üyesi

31 MART 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilen 24 yaşındaki Asrın Ateşoğlu, Alanya’da en genç meclis üyesi ünvanını aldı...
Gençler için umut kaynağı olmayı ve onların siyasete katılımlarını teşvik etmeyi amaçladığını ifade eden Ateşoğlu, "Gençliğin dinamizmi ve vizyonu ile Alanya’mıza gelişim ve yenilik katmak için var gücümüzle çalışacağımızın sözünü veriyorum" diye konuştu...
Siyasette gençlerin daha fazla yer alması gerektiğine inandığını ve kendi hikayesiyle bu yolda ilerlemek isteyenlere ilham vermek istediğini de belirten Ateşoğlu'nu tebrik ediyorum...
Nokta...
31 MART 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP Alanya Belediye Meclis Üyesi seçilen 24 yaşındaki Asrın Ateşoğlu, Alanya’da en genç meclis üyesi ünvanını aldı...
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.