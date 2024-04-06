Gücüle şepidi eddirdim

Bilader hayılaca bi vakıddan soona gözel bi ifdar açdım. Çor çocug, hep barabar billendig. Avrada "Hadi avrad, baccaya inelim, ıcıg gocaac odunu getireem, bi ataş yakalım da, ifdara şebid edelim" dedim. Avrad, ilkin ıcıg muraylandı emme çocuglar da "Hadi ay ana, hayıladır şepid yediimiz yog" deyinsire çocuglarını gıramadı. Baccaya indig. Senidi aldıg, hamırı yunurdug. Ben birki gocaac odunu kösdüm ocaglaa, ıcıg kök getirdim eyi yansın deyi, ataşı yagdıg. Icıg içli bazlama malzemesi yabdıg maydunuz, çökelig, sovanıla. Çayı demledig, top atıldı. Şebid ısıcag ısıcag çıgdıgsıra, sadeyaanı sürüb, bi de gara cöccemli çökelig çileediinde yemesine doyum olmaayoru bilader. Tezecig işli bazlamadan 5-6'sını götürdüm. 3-4 dene de şepid yedim. Avrad "Yeter yediin a yer yudasıca. Gara sıır gibi yeyon. Hindi çadlaacan" deyi çırınır. Bilader şepid hem bana, hem çora çocaa turfanda geldi. Aazımın dadıla bi şepit yedim. Topçulu'dan Hasan Emmi'den aldıım sadeyaa da çog gözel çıgdı. İçinde kıl mıl yog, buz gibi herifin yaa. Dadı da gözel.

Avrada cayırada teşeggürü patladdım gari bilader. Çor çocug olmasa, şepide de hasred gedicez.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.