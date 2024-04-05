Yeni Başkan, Yeni Başlangıç

Dün gerçekleşen mazbata töreniyle birlikte Osman Tarık Özçelik, CHP'nin yeni belediye başkanı olarak görevine resmen başlamış oldu. Hem seçim sürecindeki vaatleriyle hem de yaklaşımıyla halkın büyük ilgisini çeken Özçelik, bugün belediye başkanlık koltuğuna oturarak yeni görevine başladı.

Özçelik'in mazbata töreninde yaptığı konuşmada vurguladığı gibi, şehrimizin ve halkımızın refahı için çalışmaya devam edecek. Kendisini seçen halka olan sorumluluğunun farkında olan Özçelik, şeffaf, katılımcı ve adaletli bir yönetim anlayışıyla belediyecilik hizmetlerini yürüteceğini belirtti.

Yeni başkanın ilk icraatları arasında belediyenin mali yapısını gözden geçirme, kent planlamasına yeniden odaklanma ve çevresel sürdürülebilirlik konularında atılacak adımlar bulunuyor. Ayrıca, yerel kültür ve sanat etkinliklerini destekleyerek şehrin sosyal ve kültürel hayatını zenginleştirmeyi hedefliyor.

CHP'nin bu yeni dönemdeki belediye başkanı Osman Tarık Özçelik'in başarılı olması, sadece partisinin değil, tüm şehir halkının beklentilerini karşılayabilmesiyle mümkün olacaktır. Özçelik'in başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte, şehrimizde yeni umutların yeşereceği, daha yaşanabilir, daha adil ve daha sürdürülebilir bir kent için çalışmaların hız kazanacağına inanıyoruz.

Osman Tarık Özçelik'in belediye başkanlığı görevine başlamasıyla birlikte, şehrimizde yeni bir dönemin başladığına şahitlik ediyoruz. Halkın desteğiyle ve şehrin tüm paydaşlarının katkılarıyla, Özçelik'in vizyonu doğrultusunda ilerleyen bu dönemin başarılı ve verimli geçeceğine inancımız tam. Kalın sağlıcakla.