Fatih Tekke ve Alanyaspor

Son haftalarda müthiş bir çıkış yakalayan Alanyaspor, iyi futboluna üst üste seri galibiyetler ekleyerek Süper Lig'de Galatasaray, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan sonra adından söz ettirmeye başladı. Alanyaspor Yönetim Kurulu, ligin ilk 10 haftalık bölümünde takımın gidişatından memnun olmayınca Ömer Erdoğan'ın yerine Fatih Tekke'yi göreve getirdi. Sezon başında Ömer Erdoğan yönetiminde 10 maça çıkan Alanyaspor, bu periyotta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi alarak 10 puan toplamış ve bu maçlarda 1 puan ortalaması elde etmişti. Tekke, her ne kadar bir önceki sezon kısıtlı kadrosu ile ligde kalmayı başaran İstanbulspor'un teknik direktörü olsa da, çok iyi teknik adam performansları gören Alanyaspor camiası bu isme karşı temkinliydi. Futbolseverlerin bir çoğunun unuttuğu bir şey vardı; Alanyaspor bir önceki sezonu 41 puanla 15. sırada tamamlamış ve ligin son bölümünde oldukça zorlanmıştı. Geçtiğimiz sezonlara göre ekonomik sebepler nedeniyle daha mütevazi ve daha az maliyetli bir kadro ile lige giren ve zorlanan Alanyaspor'un Fatih Tekke'yi seçmesindeki etkenlerden biri de, muhtemelen geldiği kulüpte bu durumlara alışık olması, kötü kadroya rağmen iyi futbol oynatması ve başarılı olmasıydı. Nitekim İstanbulspor bu sezon kadrosuna takviyeler yapmasına rağmen ligden düşmesi kesinleşen ilk takım oldu.

Tekke'nin Alanyaspor serüveni iyi başlamadı. Takımın başında çıktığı 3 maçta 3 mağlubiyet aldı. Hatta kalesinde 8 gol görüp, gol dahi atamadı. Farklı kaybedilen Galatasaray maçının ardından "İstenilirse görevi bırakırım" dedi. Alanyaspor yönetim kurulu da hocanın arkasında durdu. Bana göre bunun sebebi ise Tekke'nin bir sistem hocası olmasıydı. Kulüp yetkilileri Süper Lig'deki 8. sezonu kadar çok hoca görmüş, antrenmanlarda Tekke'nin yapmak istediklerini iyi gözlemlemişti ve Tekke'nin her anlamda arkasında durdu. Konyaspor maçı ile ilk kıvılcımlar başladı. Ardından üst üste İstanbulspor, Beşiktaş ve Samsunspor galibiyetleri hocaya olan güveni iyice arttırdı. Takım iyi futbol oynamaya ve iyi sonuçlar almaya başladı. Ardından ileride çok işe yarayacak beraberlikler serisi ve son olarak Alanyaspor'un bitime 7 hafta kala ligde kalmasını ve üst sıralara yelken açmasını sağlayan Trabzonspor, Sivasspor, Kayserispor ve Gaziantep FK galibiyetleri.

Fatih Tekke ile 21 maça çıkan Alanyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 8 beraberlik elde etti ve 5 kez yenildi. 32 puan toplayarak puanını 42'ye yükseltti ve 9. sıraya yerleşti. Turuncu yeşilli takımın son 7 haftada ortaya koyacağı performans ligdeki konumunu belirleyecek. Sonuç olarak Alanyaspor yönetim kurulu bir kez daha 8 yıllık Süper Lig deneyimi ile "Kesin düşeriz" diyen binlerce futbol ulemasına bir kez daha uygulamalı olarak, futbol olarak ders verdi. Ne demişler; iş bilenin, kılıç kuşananın. Kulübüne sahip çık Alanya, çünkü başka Alanyaspor yok.