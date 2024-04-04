Gara cavaala dünyayı gezsem

Bizim Alanya'da 'Kesdel Valisi', dışarda da 'Toprag Dede' deyi bilinen ıramedli Kesdelli Ziya Emmi'nin oolu, foturafcı Kerim Görgün, moturuula cavır memlekedlerine gezmeye gediyoru iki üç senede bi. Son geddiinde 30 bin kilometuroya yakın yol yapmış. Altındaa motur da 92 model emme goca bi cavır moturu. Kerim'in gezmedii cavır memleketi galmamış bilader. Ollarda birkice de soyulmuş, gümüş gibi çıkarmışlar Kerim'i emme yılmamış. Helal olsun endeene. En eyisini yapıyoru, bita mı dünyaya gelicez? Hindi endee işi duyunsura, ben de havaslandım. "Gara cavaaya binsem de, bi de ben mi gedsem ola cavır memlekedlerine" dedim gendi gendime. Soonadan aglım suya erdi, vazgecdim. Neci deeveremi, bilader benim cavaala Manavgad'a varsam, heralda Aksu'ya varamam. Ya pisdonu yer, ya bobini yer engi yer yudasıca. Benzini de su gibi içiyoru bilader. Ollarda tamir eddirib yola devam edsem, İstambol'a varmadan heralda Alanya'dakı baccayı bağı sadmag ilazım benzin almag uçun. Onu gecdim, bi de benim cavanın carıltısı, egzoz dumanı yüzünden beni cavır memlekedlerine sogmazlar deyi düşünüyom. Sogsalar da heralda dumana yangın var deyi itfaye gelir, debme tokad kovalallar ıcıg soona. Olmaz engi iş bilader. Ben gene arada bi buciyi, aküyü yenileeb Alanya'da sürücem cavayı. Taa uzag yere gedmez engi.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.