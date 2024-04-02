Pür sıyırmag senin neyine ay oolum

Bilader dün aşamıla benim av guşlarımdan Legleg Hüseen bi habar eleddi bana. Bizim gomşunun keloolan var, adı Hasan. Buncaazım bangada çalışır. Benim elatirig, su paralarını bangadan yatırıverir de, magbuzunu getirir bana. Öndüün bangadan çıkdıı gibi bobasının baccasına gedmiş. Baccanın yanda benim bacca var. Orda benim yayılan oolagları görünsüre "Ulan hunlara ıcıg pür sıyırıvereem bari" demiş. Zavadanak, ayaabucundakı ağaca küplemiş, başlamış ağacın dallarını siftimeye. Hasan yokardan dalları aşşa eğer, pürleri sıyırır, oolaglar da meleşe meleşe yerimiş.
Yalınız aşaamıla yöş çökünsüre, yenge çıkmış evden, "Ay Hasan! Aşam oldu gari. Top atılasoldu. Hadi gedelim" demiş. Hasan gardaşım, yengenin sesini duyunsura tingedeneg düşmüş. Aacın başında yengeye laf yetişdirmeye çalışınsıra, kütedeneg ağacın dibini bulmuş. Dogdura atmışlar Hasan'ı, çotu çıgmış. Bereked taa beteri olmadı.
Hazır büsürü elatirig, su parası varıdı, onnarı yatırdıcaadım, hindi gendim gedmem ilazım.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
Bilader dün aşamıla benim av guşlarımdan Legleg Hüseen bi habar eleddi bana. Bizim gomşunun keloolan var, adı Hasan. Buncaazım bangada çalışır. Benim elatirig, su paralarını bangadan yatırıverir de, magbuzunu getirir bana. Öndüün bangadan çıkdıı gibi bobasının baccasına gedmiş. Baccanın yanda benim bacca var. Orda benim yayılan oolagları görünsüre "Ulan hunlara ıcıg pür sıyırıvereem bari" demiş. Zavadanak, ayaabucundakı ağaca küplemiş, başlamış ağacın dallarını siftimeye. Hasan yokardan dalları aşşa eğer, pürleri sıyırır, oolaglar da meleşe meleşe yerimiş.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.