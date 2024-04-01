74 yıl sonra tekrar CHP

Seçim sonuçlarının henüz açıklanmadığı saatlerde; CHP Alanya Örgütünün yaşayan en yaşlı üyesi Mimar Mustafa Temiz’le sohbet ediyoruz.

45 yıllık arkadaşım bugüne dek tanık olmadığım bir ruh hali içinde.

Ağlıyor.

“Kazandık” diyor.

“İhtilaller gibi olağanüstü durumlarda atanan kaymakamları saymazsak CHP 74 yıl sonra tekrar Alanya Belediyesinde…

Bundan böyle tekrar dürüstlük egemen olacak Alanya Belediyesi’ne …

Şeffaflık egemen olacak.

Bilim egemen olacak.

Çağdaşlık egemen olacak” diyor ve ağlıyor.

“Ben iki gün öncesinden kutladım Osman Tarık Özçelik’i…” diyor.

* * *

Ben aramızdaki o diyaloğun şaşkınlığından sıyrılınca; “Hele dur bakalım” diyorum, “Seçim hâlâ devam ediyor, tek bir sandık açılmadı, nasıl bu denli emin bir şekilde konuşabiliyorsun. Sil artık şu göz yaşlarını…” diyorum.

Daha fazla ağlıyor.

“Ömrümün şu son demlerimde, bugünü gördüm ya…” diyor, başka bir şey söylemiyor.

Ayrılıyoruz.

… …

Saat 21.00

Ve…

Ve gerçekten CHP kazanıyor.

Arayıp kutluyorum 45 yıllık Kadim Dostumu.

Bu kez karşılıklı olarak ağlıyoruz.

* * *

Yılların Mimarı Kadim Dost Mimar Mustafa Temiz doğru söylüyor.

Bundan böyle şeffaflık egemen olacak Alanya Belediyesine.

Çağdaş kentçilik anlayışı egemen olacak.

… …

Evimden aşağıya iniyor, Başkan Özçelik’in seçim ofisi olarak kullandığı Çimen Otel’in önünde toplanan görülmemiş kalabalığın arasına karışıyorum.

Birbirleriyle sarmaş dolaş olan o kalabalıkta ben de önüme kim gelirse sarılıyorum.

Her şey çok güzel olacak, buna tüm kalbimle inanıyorum.

Başarılarınız sürekli olsun Osman Başkanım.

Dilerim her dem Alanya’nın gururu olursunuz.

Alanya pek çok şey bekliyor sizden…