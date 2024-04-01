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Gelin tattıravana binmezdi
Amat Bilir

Amat Bilir

Bilader, öndüün bi megdub geldi, megdubda "Amat Emmi, öndüün biri beerde dedi. Esgiden Alanya düünlerinde gelini tattıravınıla götürürlerimiş deyoru. Ben 'Heç duymadım' dedim emme israr ediyoru. İddaya girişdig, ben de en doorusunu sen bilisin deyi, bi soraam dedim" deyoru.
Bilader ben hu yaşıma geldim, tattıravanıla gelin götürüldüünü heç duymadım. Endee işe kafa yordum, sordum soruşdurdum, 100 yaşına yakın adamlar buldum, emme bizde engöle bi aded yog bilader. Var deyen gelsin, ganıt sunsun, iki dönüm baçca yazdırıvericen. Endee Alanya'da dee esgiden ağaların hööle afilli düünleri olurumuş, gelinin geçice yere halı döşenirimiş, düün 3 gün 3 gece sürerimiş. Gelin, adamın zenginlinööre develen, hööle ıcık ortacasa, garibanısa da atılan götürülürümüş. Alanya'nın geleneende, göreneende gelin heç bi zaman tattıravanılan götürülmemiş. Atalarımız hu sözleri boşuna mı söölemişler. "Gelin binmiş deveye, gör gısmat nereye?" demişler. "Gelin ata binmiş, ya nasip demiş" demişler.
Gelin, esgiden esgeri atıla götürülür, güye evin öönde gelini atdan indirir, argadaşları güyenin yargınını yumruglar, gerdeg odasına gatıverirlerdi. Ötesi laf bilader.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.

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Yazar Amat Bilir - Mesaj Gönder

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