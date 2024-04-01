Alanya'da Özçelik'in tarihi zaferi

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BU yazı dün, "Gece yarısı" diyebileceğimiz oldukça geç saatlerde yazıldı...
O an itibarı ile Alanya'da açılan sandık sayısı yaklaşık yüzde 77 oranındaydı...
Sandıktan çıkan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik'in oy oranı yüzde 46.2, Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'in oy oranı yüzde 26.4, İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in oy oranı ise yüzde 21.6 civarındaydı...
Doğrusunu söylemek gerekirse, bu sonuçlar Alanya'da hiç kimsenin beklemediği sonuçlar oldu...
Daha doğrusu adaylar arasında bu kadar fark olması beklenmiyordu...
En azından ben beklemiyordum...
3 adayın başa baş bir sonuç almasını bekliyordum...
Aynı şekilde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde de yaşandı...
Cumhur İttifakı Adayı Hakan Tütüncü ile Cumhuriyet Halk Partisi Adayı Muhittin Böcek arasında başa baş geçmesi beklenen seçimde CHP Adayı Böcek kazandı...
Alanya'nın yeni Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, yaptığı ilk konuşmada oldukça güzel mesajlar verdi...
Öyle havaya girmeden, herkesi kucaklayan konuşmasını çok beğendim...
Osman Özçelik, partisi CHP adına uzun yıllar sonra Alanya'da tarihi bir başarıya imza attı...
Bundan sonra tüm gözler Alanya'nın yeni Belediye Başkanı Osman Özçelik'in üzerinde olacak...
Bu arada Alanya Belediye Meclisi'nde de büyük oranda değişim oldu...
CHP 20+4 üyelik kazanırken, Cumhur İttifak 9, İYİ Parti de 4 üye çıkardı...
Bu anlamda da yeni Belediye Başkanı Osman Özçelik'in eli çok güçlü...
Mecliste de tek başına iktidar olması, kendisi için önemli bir avantaj...
Son tahlilde artık seçimler bitti, artık önümüze bakmanın zamanı geldi...
Alanya Belediye Başkanı olarak 10 yıl hizmet veren ve Alanya'ya önemli katkılar sağlayan Adem Murat Yücel ve ekibine teşekkür ederim...
Alanya'nın yeni Belediye Başkanı Osman Özçelik'i de yürekten kutlarım...
Ve başarılar dilerim...
Seçim sonuçlarını tahlil etmeye devam edeceğiz...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.