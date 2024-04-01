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Sandıklardan Toklu'da çıktı
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Mustafa Toklu, bu görevinden istifa ederek Cumhur İttifakı Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu...
Ancak, Adem Murat Yücel yeniden tercih edilmiş ve Mustafa Toklu aday gösterilmemişti...
İşte bu süreci protesto etmek isteyen bazı seçmenler, oy pusulalarına Mustafa Toklu'nun ismini yazarak, hiç bir adayı tercih etmedi...
Bana gelen bilgilere göre 500'den fazla oy pusulasında Mustafa Toklu'nun ismi yazılıydı...
Bu da bir protesto şekli elbette...
Mustafa Toklu, bu memleketin yetiştirdiği genç ve başarılı siyasetçilerinden birisi...
Alanya siyaset dünyasında var olmaya bundan sonra da devam edecek...
Nokta...

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Sandıklardan Toklu'da çıktı

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