Sandıklardan Toklu'da çıktı

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı olarak uzun yıllar başarıyla görev yapan Mustafa Toklu, bu görevinden istifa ederek Cumhur İttifakı Belediye Başkan Aday Adayı olmuştu...
Ancak, Adem Murat Yücel yeniden tercih edilmiş ve Mustafa Toklu aday gösterilmemişti...
İşte bu süreci protesto etmek isteyen bazı seçmenler, oy pusulalarına Mustafa Toklu'nun ismini yazarak, hiç bir adayı tercih etmedi...
Bana gelen bilgilere göre 500'den fazla oy pusulasında Mustafa Toklu'nun ismi yazılıydı...
Bu da bir protesto şekli elbette...
Mustafa Toklu, bu memleketin yetiştirdiği genç ve başarılı siyasetçilerinden birisi...
Alanya siyaset dünyasında var olmaya bundan sonra da devam edecek...
Nokta...
**
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.