Nimet Küçükyılmaz yeni yaşını kutladı

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BİR dönem Alanya'nın aktif siyaset dünyasında da yer alan Nimet Küçükyılmaz, geçtiğimiz günlerde yeni yaşına girmenin mutluluğunu yaşadı...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İlçe Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi olarak uzun yıllar siyasetin içinde yer alan Nimet Küçükyılmaz, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üflerken, sosyal medya hesabında da paylaşım yaptı ve doğum gününü kutlayan herkese teşekkür etti...

Aktif siyasetin içindeyken oldukça başarılı olan Nimet Küçükyılmaz gibi başarılı kadınları siyaset dünyasına yeniden kazandırmak lazım diye düşünüyorum...

Eşi ile birlikte işine yoğunlaşan Nimet Küçükyılmaz, siyaset dünyasında da gerçekten olması gereken başarılı kadınlardan...

Kendisine başarılar dilerken, yeni yaşını kutlar, mutlu, sağlıklı, huzurlu ve keyifli yıllar dilerim...

Nokta...

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