Alanya siyasetine renk katan aday

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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, seçim sürecinde Alanya siyasetine renk katan isimlerden birisi oldu...
Sadece Alanya değil, ülke genelinde de umduğu oy oranını alamayan Zafer Partisi'nin Adayı Tahsin Biner, seviyeli duruşu ve farklı projeleriyle Alanya siyaset dünyasına çok yakıştı...
Dr. Tahsin Biner gibi isimlerin bundan sonra da aktif siyasetin için olması Alanya adına çok iyi olur...
Bunu bilir, bunu söylerim...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.