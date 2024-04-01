Alanya siyasetine renk katan aday

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ZAFER Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner, seçim sürecinde Alanya siyasetine renk katan isimlerden birisi oldu...

Sadece Alanya değil, ülke genelinde de umduğu oy oranını alamayan Zafer Partisi'nin Adayı Tahsin Biner, seviyeli duruşu ve farklı projeleriyle Alanya siyaset dünyasına çok yakıştı...

Dr. Tahsin Biner gibi isimlerin bundan sonra da aktif siyasetin için olması Alanya adına çok iyi olur...

Bunu bilir, bunu söylerim...

Nokta...

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