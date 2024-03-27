Kent uzlaşısı ahlaki değerler üstüne oturur

Alanya ilginç bir yerdir. Şehirde “herkesin bildiği büyük sırlar!” dolaşımdadır… “Nasıl yani?” diyeceksiniz; her ne denli Alanya artık kasaba formundan yıllar önce uzaklaşsa da, fısıltı halinde yayılan iletişimle herkes bir diğerinden haberdardır. Ama bu bilgiler açıkça dillendirilmez, böylece herkesin bildiği sır haline gelir!

Misal; kimlerin kimlerle hangi düzeyde akçeli ortaklıklar yaptığını, hangi yakınlara büfeler, otoparklar kiralandığını, tadilat izinleri verildiğini, hazine arazilerinin peşkeş çekildiğini, kimlerin mallarına (amiyane deyimle) çöküldüğünü, zenginlikler oluşturulduğunu ve hatta uçkur düşkünlüklerini ilçedeki yerel siyasetle yakından ilgilenenler gayet iyi bilir.

Büyük sır demiştik; balığın baştan koktuğu örneğinde olduğu gibi yüksek sesle dillendirilmeyen, halkta bir itiraz oluşturmasına meydan verilmeyen bu haksızlık ve yolsuzluklar, bunu yapanların saklanmadan, yüksünmeden ajandalarını sürdürmelerini sağlar. Hatta güçlerine güç katar.

Şehirdeki dernek, kurum, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları vs. pek akıllı bir yerel şövenizm dayatmasıyla “şehrin yüksek çıkarlarını koruma, ona halel getirmeme adına” söz söyleyemez hale getirilirler. Ya da otorite ile işbirliğinde olanlara yeterince söz hakkı verilir. Tarım, turizm, emlak sektöründen turizm esnafı temsilcilerine kadar olanlar yakınmalarında yıkımın asıl sorumlusunun siyasi iktidar olduğunu söylemez, ortaya konuşurlar.

Ama artık Alanya değişti. Özellikle şehir merkezi, onun çeperi ve eski büyük kırsal yerleşimlerde sorgulamaya hazır bir nüfus oluştu. Alanya’nın her sorunundan haberdar olan bu kitle, büyük şehir dertlerini de beraberlerinde taşıdı. Hatırlayınız; geçen yıl ne çok intihar vakası yaşandı! Yabancıların da karıştığı cinayet, gasp, soygun gerçekleştirildi. Ülke hatta uluslararası ölçekte aranan ne çok suçlu Alanya’da ele geçirildi. Kimlerle ne tür bağları olduğu yaygın medyada yer buldu. Suçluların neden Alanya’yı seçtikleri sorgulandı.

Son on yıllarda korkunç göç alan Alanya’nın, İstanbul ile beraber geçen yıl tersine göç hareketini yaşayan ülkedeki iki şehir olduğu gerçeği yerel basında hiç tartışma konusu olmadı. Alanya’nın özellikle barınma sorunundaki, ister artan inşaat maliyetlerine, isterse de konut üretimindeki plansızlığa bağlı olsun, özellikle şehre gelen nitelikli ücretli çalışanı kaçırdığı gündeme getirilmedi.

Toprağa ya da başka taşınmaza ve ranta bağlı gelirleri olmayan, sınırlı kazançları ile şehirdeki tüketime katılamayan bu yeni nüfus, Alanya’daki gelir adaletsizliğinden, vergisiz ve dengesiz kazançların gözlere sokulacak şekilde desteklenmesinden huzursuz olacaklar. Faşizm, daha çok gençlerden oluşan kent yoksunlarının lümpen diye tanımlanan bir bölümünü, sokak gücü olarak şimdilik yedekte tutarak kullanıyor. Halkçı bir yönetim ise tersine, onlara karar alma süreçlerinde yer verip, şehrin yönetimine doğrudan ortak ederek kazanabilir.

Kentli insan anlamsız mega projeler yerine, musluklardan su içebildiği, barınma, güvenli ulaşım, otopark, ısınma sorunun halledildiği, temiz havasını soluduğu gürültüsüz, huzurlu bir yaşamı talep ediyor. Atadan miras aldığı geleneksel yaşamını her şekilde sürdürmeye kararlı Alanya kırsalı ve kent insanını ortak çıkarlarda birleştirmek gerekiyor. Bunun için üretilecek “buluşma alanı” ne siyasi ne etnik ne kültürel ne de hemşericilik olacaktır. Halk, geçmişten aldığı ders ile yalnızca “ahlaklı oluşu” bir ortak değer olarak kabul edecek gibi görünüyor.

Ahlak tek başına tabii ki yeterli olmayacak. Ülkeyle ortak kaderi yaşayan bir belde olarak seçim sonrasında siyasi iktidarın uygulayacağı kemer değil ama “boğaz sıkma” politikası, Alanya da zor dönemlerin yaşanacağının habercisi. Yine iktidarın varlığını borçlu olduğu güvenlikçi politikalar gereği girişeceği bölgesel askeri harekat, olası insan kayıpları getirebilecek. Bunun yaratacağı infial, başta turizm olmak üzere Alanya’nın yaşamsal girdilerini etkileyebilecek.

Böylesi bir kaos ortamında, birbirine benzemez yüzbinlerce insanın yaşadığı bir şehirde bırakın maddi zenginliği, asıl, sosyal barışı sağlamak son derece önemli. Bunu sağlamak ta, ahlaklı olduğu kadar nitelikli, çevresindeki bilgi birikimden yararlanan, karar alma süreçlerine halkı gerçekten ortak eden, şehirdeki kamu otoritesi ile birlikte hareket eden, hatta onu şehrin nabzını iyi tutan birisi olarak yönlendirebilecek bir liderin işi olacak. Alanya’nın kaderi, ilginçtir, bir çok başka örnekte olduğu gibi İstanbul’a ne çok benzemeye başladı! Değil mi?

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