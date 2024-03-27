Başıma geleni sorman

Bilader, bi zaman elime ıcıg para gecdi, ıramedli ninemin lafı geldi aglıma. Ninem "Oolum, fazladan ıcıg para deggetirirsen bi daşın altına basdır, gün gelir ilazım olur" deridi. Birine sordum "Amat Emmi, cavır parası al, onu sagla, deelise erir geder paran" dedi. Ben de vardım cavır parası satan bi düggene, ıcıg dolarıla, ıcıg yuro aldım. Engi dediim hayılaca oldu. 4-5 seneyi gecgin. Parayı getirdim, bi kesenin içine gaddım, benim evin yüglüüne sagladım bilader. Ondan soona da paraya heç ellemedim. Soona biri "Cavır parası çıgdı geddi yokarı dooru. Gıyıda köşede cavır parası olan yaşadı" dedi. O sıra aglıma geldi benim para, "Ulan bozduraam engi parayı da kerini bari gapaam cavır parası aşşa gedmeden" dedim. Bindim gara cavaya, eve vardım. Yüglee sıçıradım. Parayı godum keseyi gücüle buldum. Kese pinçig pinçig olmuş. Ananıncıg, bi de ne gören! Benim paraları sıçan hepicig dişlemesin mi! Paralar ortadan ayrılıg, yarısı yenig evel. Sıçanlara söve söve paranın pinçiglerini topladım, cavır parası satan düggene götürdüm, düggenci "Amad Emmi, engi paralar olmaz. Cavır parasında yırtıg olsa bile geçmez. Engi paralar külüfan olmuş" dedi.

Ökeeden dooru geddim, üç sıçan duzaa, iki kutu da sıçan zehiri aldım. Evin içinde, iki yanda naadar sıçan varısa mavuladdım. Emme gene olan bize oldu.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.