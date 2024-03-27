Alanya'da yerel seçimlerin kaderi

**

BUGÜNÜ saymazsak, 3 gün sonra sandık başına gidip, Alanya'nın yeni yönetim kadrosunu belirleyeceğiz...

Alanya Belediye Başkanlığı görevine talip olan çok isim var ancak her zaman vurguladığım gibi iddialı olan 3 isim ön plana çıkıyor...

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel...

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Özçelik...

Yarış, bu üç isim arasında geçiyor...

Seçime 3 gün kaldı ancak "3 isimden birisi önde gidiyor" diyemiyoruz...

Şanslar halen eşit görünüyor...

Geçtiğimiz seçimlerde başka partiye oy veren ancak "Bu sefer oyum İYİ Parti'ye, çünkü Mehmet Şahin var" diyen çok sayıda seçmen var...

Yine geçtiğimiz seçimlerde başka partiye oy verdiği halde "Bu sefer oyum CHP'ye çünkü Osman Özçelik var" diyen çok sayıda seçmen var...

"Adem Murat Yücel'in 10 yıllık performansından memnunum, geçen seçimlerde vermedim ama bu sefer oyum Yücel'e" diyen çok sayıda seçmen var...

Bu nedenle Alanya'da seçim öncesi tahmin yapmak adeta imkansız...

Her aday, diğer partilerin seçmenlerinden oy alabilecek potansiyele fazlasıyla sahip...



SEÇİMİ KAZANAMAZLAR BELKİ AMA...



Diğer taraftan şöyle bir gerçek de var...

Zafer Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Tahsin Biner...

Gelecek Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir...

DEVA Partisi Alanya Belediye Başkan Adayı Cem Sak...

Ve diğer partilerin adayları...

Seçimi kazanma ihtimali zayıf görünen bu adayların alacakları oylar da çok önemli...

Belki seçimi kazanamayacaklar ancak, alacakları oy oranları ile bir anlamda seçimin kaderini belirleyecekler...

Üç aday arasında başa baş görünen seçimin sonucunda kazanan aday kıl payı kazanacak diye düşünüyorum...

Bu nedenle bir oy bile çok kıymetli...

Alanya'da seçime katılım oranının da rekor seviyelerde olmasını bekliyorum...

Son tahlilde Alanya'da bilmece halen çözülebilmiş değil...

İddialı olan adaylar, bir oy da olsa seçmenleri kendi lehlerine çevirmek adına tüm güçleriyle çalışmaya devam ediyorlar...

31 Mart akşamı sandıklardan kimin çıkacağını çok merak ediyorum doğrusu...

Nokta...

**