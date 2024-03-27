DİM TV Seçim Özel'in konuğu 'Çavuşoğlu'

ALANYALI önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, bu akşam saat 21.00’de Dim TV Seçim Özel'in konuğu olacak. Çavuşoğlu, canlı yayında Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, gazeteciler Ferit Kesen ile Gülser Yiğit’in sorularını yanıtlayacak...
Çavuşoğlu, Seçim Özel'de "Bakanlıktan sonraki süreçte neler yapıyor? NATOPA ile ilgili çalışmaları ne durumda? Antalya’da Cumhur İttifakı açısından seçimi nasıl değerlendiriyor?” gibi önemli sorular ile daha fazlasını yanıtlayacak.
Çavuşoğlu'nun, seçim öncesi önemli açıklamalar yapacağı programı sakın kaçırmayın derim...
Nokta...
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.