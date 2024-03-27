Yücel'den 'Para sayma' açıklaması

ALANYA Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel, DİM TV Seçim Özel'de, Alanya Belediyesi'nden yansıyan 'Para sayma' görüntülerine cevap verdi.

DİM TV Seçim Özel'in konuğu olan Yücel, Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim'in "Alanya Belediyesi'nden yansıyan 'Para sayma' görüntüleri ulusal bir televizyon kanalında yayınlandı. Sosyal medyada da çokça paylaşıldı. Seyircilerimizden de bu yönde sorular geliyor. Nedir bu olay?" şeklindeki sorusuna canlı yayında yanıt verdi.



'KENDİ MAAŞIMI SEKRETERYAM ALIR'



Yücel, "Ülkenin gündemi para sayma ya, bir yerden bir şeyler bulmamız lazım, yapmamız lazım yani. 3 buçuk sene öncesine ait görüntüler. Bir belediye personelimizi eli uzunluğundan dolayı işten attık. Hakkında adli işlem başlattık, dava açtık. Ancak kanunlarımızda önceden kamera görüntüsü alınacağının tespiti yapılmadığı için suç almıyor. Yani bu görüntüler delil olarak kabul edilmedi. Tabi biz bunu bilmiyorduk o zaman.



Kendi maaşımı sekreteryam alır, oraya koyar, ihtiyaçlara, öğrencilere, şuna buna, herkese dağıtır. Keşke makbuzlarını da getirseydim, nereye ne yatırdıklarını koyardık. O sayılan para da 10 bin lira gibi bir rakam. Bir gün sekreterya bana "Para sürekli eksiliyor, siz mi alıyorsunuz başkanım?" dedi. Ben "Hayır, almıyorum" dedim. Bu 1 yıl kadar sürdü. İnsan yanında olunca yakıştıramıyor. Yine dozunu aşan bir limit kaybolunca, sekreterya yine geldi. Paraların seri numarasını alıp, kameranın yönünü o noktaya çevirdiler. Bir süre sonra da kameradan tespiti yapmışlar ve aynen 'Başkanım bizim fare bulundu' dediler. Belediyenin içinde 250'ye yakın kişi var, neyin ne olduğunu, olayın aynen böyle olduğunu bilirler. Suç duyurusunda bulunduk, bu görüntülerin olduğu CD'yi onlara verdik. Şimdi ülkede gündem var ya. Bir yerden bir şeyler tutturacak arkadaşlar. Farklı bir şey varsa ispatlasınlar. Hatta 3 sene önce sizle de paylaşmıştık bu konuyu" şeklinde konuştu.



'MAHKEMEYE DELİL OLARAK BİZ SUNDUK'



Dim, "Evet, bu kişi para alırken de görüntü var. Hatta siz izletmiştiniz. Sekreter de girip çıkıyor oraya" deyince Yücel, "Evet, çok kişi girer çıkar. Kamera da orada 3-4 gün kaldı. En fazla 4 gün. Konu oradan buraya geldi. Mahkemeye sunduğumuz delillerin içinde bu görüntüler var.

Biz bunlara alışığız, sıkıntı yok. Bir bardağı kırdıysan hesabını verirsin. Ama bir bardağı kırmadıysan hesabını vermek kadar zor bir şey yok maalesef" dedi.



'BİR TANE SORUŞTURMAM, CEZAM YOK'



Yücel, canlı yayında sözlerini şöyle sürdürdü:

"20 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum, her girdiğimiz seçimde halkın teveccühüyle seçiliyorum. Bir tane soruşturmam, cezam yok. Devletin malını kendi malımdan daha fazla korumaya çalıştım, korumaya da devam edeceğim."



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