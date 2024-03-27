Alaiye Su Dolum Tesisi harıl harıl

ALANYA Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alaiye Su ile ilgili atılmaya çalışan iftiralara son derece güzel yanıtlar verdi ve veriyor...

Çok da iyi yapıyor...

Tesiste zerre kadar sorun yok....

Harıl harıl çalışıyor...

Alaiye Su, diğer markalara göre neredeyse yüzde 50 daha ucuz...

Bu çok önemli...

Alanya halkının bu markaya sahip çıkması da çok önemli...

Kaldı ki, son verilere göre Alanya halkının yaklaşık yüzde 50'si Alaiye Su kullanmaya başladı...

Hem kaliteli hem de ucuz...

Daha ne olsun...

Nokta...

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