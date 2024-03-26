Esgiden göz haggı varıdı

Bilader, eskiki Alanya'da gonu gomşu bişey bişirse, ıcıını da "Burunlarına tütmüşdür" deyi gomşularına götürürdü. Kim ne bişirse, ıcıını daadırdı. Baccadan meyva, zebze toplasa ıcıını da öteki adama eledirdi. Para hindiki gibi deel heç yoodu çovu adamda emme engi dayanışma sayasında kimse aç galmazıdı, her şeyden deeşig deeşig yeridi. Biz çocukana dürüm yer olsag da öteki çocug görse, yarısını da ona verirdig "Göz haggı" olur deyi. Elma yer olsag, yarısını goparır verirdig. Vermeyene "Tımsıg" der, aramıza gadmazdıg. Bitakı sefire o da vermeg mecburiyetinde galırıdı. Hindi galmadı engile işler. Öndüün bizim gomşu, ifdarda baccada mangal yagdı. Ben de üssakasındakıyım. Misler gibi tüddü et bilader. Keloolan hemene apışının aanda gendi yeyoru. Ööle bi canım çegdikine, "Keloolan beliki beni görmemişdir" deyi guvadlıca bi ögsürdüm. Maasusdan görsün de "Amad Emmi, hunu da sen ye" deyi egmeen aaana gosun, yokarı sünsün deyi. Ben engine bişirdiimden hep verirdim, hayılaca ögsürür gibi yabdım, ümüüm gavışasoldu emme heç oralı olmadı, beni görmeziye geldi. Elime bi düşerse keloolanı mavuladıcam bilader. Ahdım var, engine yaamırlı havada su vermeecem.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.