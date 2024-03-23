Yüzde 5 vergi indiriminden yararlanabilecek gelir vergisi mükellefleri

Kıymeti hemşerilerim, ticari, zirai veya mesleki faaliyetiniz nedeniyle gelir elde ediyor ve gelir vergisi mükellefi iseniz 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun mükerrer 121.maddesindeki düzenlemelere göre vergiye uyumlu mükelleflere tanınan %5 vergi indirimi uygulamasından yararlanabilirsiniz. Yani, bu ay sonunda ödemeye başlayacağınız gelir vergisi tutarınızı %5 azaltabilirsiniz. Bununla birlikte, sadece “ ücret, gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve irat gelirleriniz” için bu ay sonuna kadar yıllık gelir vergisi beyannamesi veriyor iseniz, %5 vergi indirimi uygulamasından maalesef yararlanamıyorsunuz.

%5 vergi indiriminden yaralanabilmeniz için ise bazı şartları taşımanız gerekiyor. Bu şartları taşıyıp taşımadığınızı öğrenmek için gelir vergisi beyannamenizi vermeden önce Gelir İdaresi Başkanlığının “https://ivd.gib.gov.tr” adresindeki İnteraktif Vergi Dairesinde yer alan “Sorgulamalar” kısmına girerek durumunuzu öğrenme imkanınız bulunmaktadır.

%5 vergi indiriminden yararlanabilmeniz için ise aşağıda belirtilen şartları taşımanız gerekiyor;

1- %5 vergi indirimi hesaplanacağınız beyannamenizin ait olduğu yıl yani 2023 ile bu beyannamenin ait olduğu yıldan önceki son iki yıla ilişkin ( 2021, 2022) olarak yıllık gelir vergisi beyannamenizi, geçici vergi beyannamelerinizi, muhtasar, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinizi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı vergi dairelerine verilmesi gereken katma değer vergisi ve özel tüketim vergisi beyannamelerinizi kanuni süresi içerisinde vermiş ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerinizi de indirimi hesaplanacağınız beyannamenizin verildiği tarih olan yani Mart 2024 tarih itibarıyla ödemiş olmanız gerekiyor.

2-%5 vergi indirimi hesaplanacağınız beyannamenizin ait olduğu yıl yani 2023 ile bu yıldan önceki son iki yıl içerisinde (2021, 2022) haklarınızda beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması gerekiyor.

3- %5 vergi indirimi hesaplanacağınız beyannamenizin verildiği tarih olan yani Mart 2024 itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları ve fer’i alacaklar dahil) 1.000 TL’nin üzerinde vadesi geçmiş borçlarınızın bulunmaması gerekiyor.

4- %5 vergi indirimi hesaplanacağınız beyannamenizin ait olduğu yıl yani 2023 ile önceki dört takvim yılında (2019, 2020, 2021, 2022) Vergi Usul Kanunu’nun kaçakçılık suçlarını ve cezalarını düzenleyen 359.maddesinde sayılan fiillerinden (Örneğin hesap ve muhasebe hilesi yapma, muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenleme ve bu belgeleri kullanma) herhangi birini işlememeniz gerekiyor.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz iseniz yararlanacağınız %5 vergi indirimini kolayca hesaplayabilirsiniz. Örneğin, 2023 faaliyet döneminizde 70.000 TL serbest meslek kazancı, A bankasına yatırmış olduğu mevduatınızdan dolayı 10.000 TL faiz geliri, şehir merkezinde bulunan dükkanınızdan dolayı da 20.000 TL kira geliri elde ettiniz ve 2023 yılı içerisinde de 1.500 TL geçici vergi, 1.000 TL’de tevkif suretiyle kesilen vergi ödediğinizi varsaydığımızda, yararlanacağınız %5 vergi indirimi tutarını aşağıdaki şekilde hesaplayabileceksiniz;

SERBEST MESLEK KAZANCI 70.000 TL

GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI 20.000 TL

MENKUL SERMAYE İRADI 10.000 TL

GELİR VERGİSİ MATRAHI (70.000 + 20.000 + 10.000) 100.000 TL

Hesaplanan Gelir Vergisi (100.000 x %15) 15.000 TL

Serbest Meslek Kazancı / Gelir Vergisi Matrahı (70.000 / 100.000) 0.70

Hesaplanan Gelir Vergisinin Serbest Meslek Kazancına İsabet Eden Kısmı (15.000 x 0,70)

10.500 TL

Hesaplanan Vergi İndirimi Tutarı (10.500 x %5) 525 TL

Mahsup Edilecek Vergiler Toplamı (Ödenen geçici vergiler 1.500 + Tevkifat 500) 2.000 TL

Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi (15.000 - 2000) 13.000 TL

%5 Vergi İndirimi Tutarı 525 TL

Ödenecek Gelir Vergisi (13.000 - 525) 12.475 TL

Sonuç itibariyle %5 vergi indirimi uygulaması ile 2023 yıla ait olan gelir verginizi 525 TL daha az ödeyebileceksiniz. Şartlara haiz iseniz bu uygulamadan yararlanmanızı tavsiye ediyorum. “ama uygularsak vergi denetimine tabi tutuluruz” düşüncesinden lütfen kurtulun.