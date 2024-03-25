Alanya'da nerenin nesi meşur

Bilader bizim endee Alanya'dan bazı yellerin toomu meşur. Sovan göveri ekiceeseniz Cırbadlı Köyü'nün göveri çog gözel olur. Engi göverin yeşil sovanı da ımırgı gibi olur. İlaana ekiceeseniz Elikesig ilanasından şaşmaacan. Üzüm begmezi alıcaasanız Mamıdseedi'den olsun. Gene zeytinyaa alıcaasanız, Mamıdseedi zeytininden olsun. Gögbel'in sarımsaa bildiin şeker gibi olur. Begsemed alıcaasanız Dere'nin furunundan veyahud Mamıdseedi'nin furunundan alın. Suyundan mı, unundan mı neci, begsemed bildiin adamın aazının içinde erir. Begsemedin üsdüne sadeyaalı toz şekeri de çiledinmiidi dadından yenmez. Durbannas'ın kesdenesi gözel olur. Urumdaş'ın yemiş besdilinin üsdüne tanımam. Gözelbağ'ın balı eyi olur. Semed'in keletir dizisi adamı canlandırıverir. Oba'nın bamyasının dadı başga olur. Topcu'nun buynuzu ballı olur, adamın aazında daalıverir. Topcu'nun hindiki adı Paşaköy. Gargıcag'dakı arakanın dadının üsdüne bulunmaz. Maşadardı'nın gocaaaç mantarı, Kesdel'in yer fısdıı, Mamıdseydi zeytinyaanın abdulişi meşurdur. Abduliş deyi dögmeye derim. Engi zeytinyaanda ufag ufag hamırı gızardıllar. Enginin dadına doyum olmaz. Yanna da ıcıg Mamıdseydi begmezi gocaan, ye bobam ye. Bilader hindilig aglıma gelenler bunlar. Aglıma geldigsire yazıvereem de, geleceg nesiller de enginleri unudmasın.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.