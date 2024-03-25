Alanya'daki büyük yürüyüşler

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KAMUOYUNDA en çok merak edilen soru şu...

31 Mart'ta Alanya'da seçimi hangi aday kazanacak...

Bu sorunun yanıtını şimdiden vermek gerçekten mümkün değil...

Bu anlamda Alanya siyasetini çok seviyorum...

Şimdi...

Kamuoyunda en çok merak edilen sorunun yanıtını şimdiden bulabilmek adına bazı göstergeler de yok değil...

Alanya Belediye Başkan Adaylarının yaptığı yürüyüşler, misal...

Geçtiğimiz cumartesi günü İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin yürüdü...

Yanında İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er vardı...

Arkasında da binlerce Mehmet Şahin taraftarı...

Dün de Cumhur İttifakı Alanya Belediye Başkan Adayı Adem Murat Yücel yürüdü...

Yanında Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül...

Arkasında da binlerce Adem Murat Yücel taraftarı...

Yani...

Yanisi şu...

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in yanında sadece İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er vardı...

Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel'in yanında ise hem AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, hem de MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül...

Rakam olarak elifi elifine söyleyemesem de katılım Adem Murat Yücel'in yürüyüşünde daha fazlaydı...

Bu da gayet doğal...

Çünkü...

Mehmet Şahin, tek parti ile yani sadece İYİ Parti ile yürüdü...

Adem Başkan ise hem AK Parti hem de MHP ile yürüdü...

Mehmet Şahin'in yürüyüşüne sadece gönüllü insanlar katıldı...

Adem Murat Yücel'in yürüyüşünde olduğu gibi, kırsaldan taşıma filan da yoktu...

Son tahlilde öyle ya da böyle, Alanya'da 31 Mart'ta kıran kırana bir seçim olacak...

Hafta sonu yapılan yürüyüşler, seçimi kimin kazanacağı konusunda net bir gösterge değil bana göre...

Mehmet Şahin'in yürüyüşüne katılanlar arasında Adem Murat Yücel'e oy verenler olacaktır...

Adem Murat Yücel'in yürüyüşüne katılanlar arasında Mehmet Şahin'e oy verenler olacaktır...

Hatta ve hatta her iki yürüyüşe katılanlar arasında CHP Adayı Osman Özçelik'e oy verenler de olacaktır...

Bu nedenle olayı fazla büyütmemek, abartmamak lazım...

En büyük ve en anlamlı yürüyüş 31 Mart'ta olacak...

Bunu unutmamak lazım...

Nokta...

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