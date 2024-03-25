'Memleketin Adamı' Osman Tarık Özçelik

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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, seçim çalışmaları kapsamında pazar pazarına giderek, esnaf ve alışveriş yapan vatandaşları ziyaret etti...

Ziyaret sırasında yoğun ilgi gören Özçelik, “Memleketin adamı hoş geldin” şeklindeki sevgi mesajlarıyla karşılandı...

Pazarcı esnafına söz veren Osman Tarık Özçelik, “Alanya’mızın çeşitli mahallelerinde yeterli altyapının olmadığı caddelerde kurulan ancak kurulduğu gün çevresinde de rahatsızlık oluşturan pazar yerleri için belirleyeceğimiz uygun alanlarda kapalı pazar yerlerini yapacağız” diye konuştu...

Önceliklerinin, Alanya’yı birlikte yönetmek olduğuna değinen Özçelik, “Şehrimiz ile ilgili kararları birlikte alacağız. Uygulayacağımız "Benim De Bir Fikrim Var" projemizle, yapılacak tesis veya alınacak kararlarda halkımızın da katkılarına yer vereceğiz” şeklinde konuştu...

Son tahlilde Osman Tarık Özçelik ile pazarcı esnafı aynı noktada buluştu...

Özçelik, toplumun her kesimiyle aynı noktada buluşmayı çok iyi beceriyor...

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