Mehmet Şahin'in çıraklık fotoğrafı

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ALANYA'DA ses getiren yürüyüşün ardından seçim ofisinde ziyaretçi akınına uğrayan İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in, sanayide çıraklık yaptığı çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı geçti elime...
Çıktığı yolda koşar adımlarla ilerleyen Mehmet Şahin, çıraklık dönemine ait fotoğrafta da oldukça sempatik görünüyor...
O günlerden bugünlere gelebilmek ayrı bir başarı hikayesi olsa gerek...
"Her Şey Alanya'mız İçin" sloganıyla yoluna koşar adımlarla devam eden ve "Zoru başarmayı çok iyi yapabilen" Mehmet Şahin'i yürekten kutluyorum...
Gerek yüksek temposu, gerek bitmek bilmeyen enerjisi, gerekse insanlara hitap şekliyle büyük bir takdiri sonuna kadar hak ediyor...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.