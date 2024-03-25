Makale Yazısı-

Mehmet Şahin'in çıraklık fotoğrafı
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ALANYA'DA ses getiren yürüyüşün ardından seçim ofisinde ziyaretçi akınına uğrayan İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin'in, sanayide çıraklık yaptığı çocukluk dönemine ait bir fotoğrafı geçti elime...
Çıktığı yolda koşar adımlarla ilerleyen Mehmet Şahin, çıraklık dönemine ait fotoğrafta da oldukça sempatik görünüyor...
O günlerden bugünlere gelebilmek ayrı bir başarı hikayesi olsa gerek...
"Her Şey Alanya'mız İçin" sloganıyla yoluna koşar adımlarla devam eden ve "Zoru başarmayı çok iyi yapabilen" Mehmet Şahin'i yürekten kutluyorum...
Gerek yüksek temposu, gerek bitmek bilmeyen enerjisi, gerekse insanlara hitap şekliyle büyük bir takdiri sonuna kadar hak ediyor...
Nokta...

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Mehmet Şahin'in çıraklık fotoğrafı
Mehmet Şahin'in çıraklık fotoğrafı
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