Ümit Özdağ destek istedi

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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya halkına hitap ettiği bir video çekiminde Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'e destek istedi...
"Sevgili Alanyalılar" diyerek sözlerine başlayan Özdağ, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde adayımız Dr. Tahsin Biner'e destek vermenizi rica ediyorum...
Alanya'nın artık rantçı anlayış dışında yeniden yapılandıracak bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var...
Dr. Tahsin Biner sizden birisi, sonuna kadar güvenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi...
Alanya'ya özel yapılan bu çağrı hoştu doğrusu...
Nokta...
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.