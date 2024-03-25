Makale Yazısı-

Ümit Özdağ destek istedi
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya halkına hitap ettiği bir video çekiminde Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'e destek istedi...
"Sevgili Alanyalılar" diyerek sözlerine başlayan Özdağ, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde adayımız Dr. Tahsin Biner'e destek vermenizi rica ediyorum...
Alanya'nın artık rantçı anlayış dışında yeniden yapılandıracak bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var...
Dr. Tahsin Biner sizden birisi, sonuna kadar güvenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi...
Alanya'ya özel yapılan bu çağrı hoştu doğrusu...
Nokta...

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Ümit Özdağ destek istedi
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