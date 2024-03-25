Ümit Özdağ destek istedi

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ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Alanya halkına hitap ettiği bir video çekiminde Belediye Başkan Adayı Dr. Tahsin Biner'e destek istedi...

"Sevgili Alanyalılar" diyerek sözlerine başlayan Özdağ, "31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde adayımız Dr. Tahsin Biner'e destek vermenizi rica ediyorum...

Alanya'nın artık rantçı anlayış dışında yeniden yapılandıracak bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var...

Dr. Tahsin Biner sizden birisi, sonuna kadar güvenebilirsiniz" ifadelerine yer verdi...

Alanya'ya özel yapılan bu çağrı hoştu doğrusu...

Nokta...

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