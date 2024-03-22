Sugözü Mahallesi Değirmen Sokak sakinlerinden Alanya Belediyesi'ne çağrı var

Alanya’da özellikle böyle güzide mahallelerde kaçak inşaat yapılması durdurulamıyor mu? Gece yarısı başlayan çalışmalar, hiçbir yasal izin alınmadan devam ediyor. Bu durum Alanya Belediyesi’nin kontrolsüzlüğü ve ihmalkarlığından kaynaklanıyor.

Sugözü Mahallesi, Değirmen Sokak’ta yapılan kaçak inşaat, çevreye zarar verirken mahalle sakinlerini de mağdur ediyor. Gürültü ve toz nedeniyle uyuyamayan komşular, bu duruma karşı çaresiz kalmış durumda. Peki, Belediye neden bu işe müdahale etmiyor?

Alanya Belediyesi’nin bu konuda duyarsızlığı ve sorumluluklarını yerine getirmemesi, kaçak inşaatların yaygınlaşmasına neden oluyor. Göz yumulan bu durum, sadece çevreye zarar vermekle kalmıyor; aynı zamanda yasaların çiğnenmesine de zemin hazırlıyor.

Kaçak inşaatların önlenmesi ve cezalandırılması için Alanya Belediyesi’nin daha ciddi adımlar atması gerekiyor. Aksi halde, bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini ve mahallelerimizin doğal güzelliklerinin yok olacağını göz ardı etmek yanlış olacaktır.

Alanya Belediyesi’nin kaçak inşaatlara karşı daha etkili bir mücadele yürütmesi, mahallelerimizin yaşam kalitesini koruması açısından önemlidir. Toplum olarak bu konuda duyarlı olmalı ve yetkilileri bu konuda sorumluluk almaya çağırmalıyız. Kalın sağlıcakla.