Bilader, böön size Alanya Sofrası'nı annadmaya başlaacam.

İlg Alanya sofralarını hööle bi düşünüyom da, dolugsuyom bilader. Engi sofranın fikir bobaları iki emmiooludu. Hindiki cıbırıglar bilmez, enginler Malımların Hasan'ıla, Avni Demirağ'ıdı. İkisi de delaanlıkana göcdü geddi. Enginler ilg "Bööle bööle bi sofra guralım" dediler. İlk sofrada da külüglü çorbaların gatılı olduu gazan eniglerini yargınlarında Köşg'e çıkardılar. Gazan enii sallandıgsıra dökülen çorba sügsünlerinden aarı akarıdı.

Saracın Şavkı, Hebire'nin Salih, Sülaaman Gündoomuş, Sadıın Amad Emmi, Ermeni türküsü çııran Hayri Emmi, 'Badılcan oyulur mu, dadına doyulur mu' türküsünü çııran Tenikeci Turgud, Görgülü'nün Celil, laabı hindi denmez, Hasbaccalı Ali Emmi nereddi? İşda engi ALKOD'un esgi ireyislerinden Hüseen Arıkan'ıla Hasan Uygun'u da gayıb eddig. Alayına Allah gani gani iramed eylesin.

Heç unudmam bilader, 96 senesindeki sofrada Oğuz Hoca "İlle bi eşşeg bulalım da, Alanya'nın aratma geleneeni canlandıralım" dedi. Hocaya "Eyi madem, bul bi eşşeg" dediler. Hoca, Köreelin Alirza'yı da yanna almış, zavadanag Gocaasanlı Beleni'ni bulmuş. Ordan ıramedli Göde Kerim'in eşşeni almışlar.

- TAA ÖÖRÜ VAR -