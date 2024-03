Yerel seçimler öncesi Alanya'da son durum

**

YEREL seçimler için geri sayım başladı artık...

Bugünü saymazsak 8 gün sonra sandık başına gidip, seçimimizi yapacağız...

Son viraja girilirken, sağdan soldan seçim anketi yağmaya başladı...

Bana ulaşan her ankette sonuçlar değişik...

Kimisinde Adem Murat Yücel, kimisinde Osman Özçelik, kimisinde de Mehmet Şahin ipi göğüslüyor...

Sonuçlar değişik ama tek bir ortak özellik var anketlerde...

Hangi isim önde olursa olsun, hemen arkasındaki isimlerin aldığı oy oranları arasında çok açık fark yok...

Bir aday atıyorum, yüzde 36 ile öndeyse ikinci adayın aldığı oy oranı yüzde 34...

Bu ne demek...

Şu demek...

Alanya'da yerel seçimler başa baş geçecek...

Kazanan aday çok az bir oy farkıyla ipi göğüsleyecek...

Bu nedenle iddialı olan adaylar için, kalan 8 gün çok önemli, çok kıymetli...

Alanya'da henüz hangi adaya oy vereceğine karar vermemiş ya da verememiş çok sayıda seçmen de var...

Seçimin kaderini belirleyecek kadar var hem de...

İşte bu kararsız seçmenleri kendi lehine çevirmeyi hangi isim başarırsa, sandıktan da o isim çıkar...

ADAYLARIN SON DURUMLARI

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Adem Murat Yücel...

Kendinden son derece emin bir şekilde çalışmaya devam ediyor...

Kendinden emin ancak bu sefer işi kolay olmayacak...

Karşısındaki rakipler son derece güçlü...

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adayı Osman Özçelik, misal...

Adaylığı açıklandığı ilk günden beri Alanya'da "Dürüst adam, en küçük bir şaibesi yok" cümlesi ile herkesin dilinde dolaşıyor...

Bugüne kadar hayatında CHP'ye hiç oy vermemiş vatandaşların bile Osman Özçelik'den dolayı bu kez CHP'ye oy verecekleri konuşuluyor...

İYİ Parti Adayı Mehmet Şahin, misal...

Yaklaşık 2 yıldır sahada çalışıyor...

Alanya'yı onlarca kez turlamıştır...

Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadı...

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanlığı döneminde insanların gönlünde, beyninde müthiş izler bıraktı...

Sadece İYİ Parti seçmeninden değil, her kesimden, her partinin seçmeninden oy alması gayet doğal...

Son tahlilde Alanya'da seçimi kimin kazanacağını seçimlere bir hafta kala bile kestirebilmek, tahmin edebilmek mümkün değil...

Seçime sayılı günler kala öne çıkabilen bir isim olmaması heyecanı daha da arttırıyor...

İddialı olan üç aday da kendinden emin...

Ama üçünün de rakipleri gerçekten çok güçlü...

Sandıktan kim çıkacak, ben de merakla bekliyorum doğrusu...

Nokta...

