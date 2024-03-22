Orhan Maraşlıoğlu sahada çalışıyor

**

ALANYA Kahramanmaraşlılar Derneği Başkanı da olan Alanya'nın tanınmış iş insanı Orhan Maraşlıoğlu, yerel seçimler öncesinde sahada tam gaz çalışmaya devam ediyor...

Alanya Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Başkan Adayı Adem Murat Yücel'in listesinde 16'ncı sırada yer alan Orhan Maraşlıoğlu, esnaf ziyaretleri yapıyor...

Bana göre aktif siyasetin içinde yer alması gereken düzgün insanlardan birisi olan Orhan Maraşlıoğlu, Alanya Belediye Meclisi'nde fark yaratacak...

O kapasiteye sahip bir insan olduğunu çok iyi biliyorum...

Adem Başkan'ın listesinde AK Parti kontenjanından yer bulan Orhan Maraşlıoğlu'na Alanya Belediye Meclisi Üyeliği şimdiden hayırlı olsun...

Göreceksiniz, Alanya adına çok güzel icraatlara imza atacak...

Alanya siyaset dünyasının böyle isimlere çok ihtiyacı var...

Nokta...



**