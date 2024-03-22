Alanya siyasetinde algı operasyonları

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HER zaman söylerim, bir kere daha söyleyeyim...

" Sosyal medya çıktı mertlik bozuldu"...

Kimse kusura bakmasın ama bunu internet gazeteciliği için de söylemek mümkün...

Gerçek anlamda gazeteciliğin uzaktan yakından yanından bile geçmemiş kişiler, 300-500 liraya mal olan "Kıytırık" siteler kurarak güya gazetecilik yapmaya başladı...

Temelinde gazetecilik olan, ekmeğini bu meslekten kazanan, işini doğru, dürüst yapan arkadaşları elbette tenzih ediyorum...

Kurdukları "Kıytırık" sitelerde kullandıkları haber ve yazıları sosyal medya hesaplarından da paylaşarak özellikle Alanya siyasetiyle ilgili "Algı operasyonları" yapmaya çalışanların sayısı son günlerde oldukça artmaya başladı...

Bunların inandırıcı olmadıklarını filan da çok iyi biliyorum...

Ancak "Sinek küçük ama mide bulandırır" misali, mide bulandırıyorlar...

Nokta...

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