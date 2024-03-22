Gerçek bir gün ortaya çıkıyor

**

ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaparken sık sık eleştirdiğim Hüseyin Lakadamyalı'nın profesörlüğünün gerçek olmadığını aylar önce yazmıştım...

Bu durum mahkeme kararı ile de tescillendi ve kesinleşti...

O dönemlerde bizi "İftira atmakla" suçlayan Hüseyin Lakadamyalı, şimdi ne diyecek bilemiyorum doğrusu...

Er ya da geç, gerçekler bir gün, bir şekilde ortaya çıkıyor...

Nokta...

**