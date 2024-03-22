Makale Yazısı-

Gerçek bir gün ortaya çıkıyor
İbrahim İpbüker

İbrahim İpbüker

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ALANYA Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaparken sık sık eleştirdiğim Hüseyin Lakadamyalı'nın profesörlüğünün gerçek olmadığını aylar önce yazmıştım...
Bu durum mahkeme kararı ile de tescillendi ve kesinleşti...
O dönemlerde bizi "İftira atmakla" suçlayan Hüseyin Lakadamyalı, şimdi ne diyecek bilemiyorum doğrusu...
Er ya da geç, gerçekler bir gün, bir şekilde ortaya çıkıyor...
Nokta...

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