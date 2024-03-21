Cavır moturu aldırdmayollar

Bilader, benim cavayı sorana "Gari ende gara cava eyice işin dadın uçurdu. Benzini yalaaveriyoru, hemen arıza yapıyoru. Bu gedişile bi cavır moturu alasım var" deyom emme hepisi de "Aman gara cavanın yakasını salma. Soona sana sinimiz seddahımız sıyrılır" deyoru. Kimse bana hööle yeni, gıcır gıcır bi cavır moturunu münasib görmeeyoru. Gırmızı olsun, üç guruş fiyetli olsun deyom emme üsemesine.

Bilader, ben endee moturu alalı 40 seneyi geçti. Benim motur, 1976 model. Yaşı 48 oldu. Eyice kel goraza bişey olaaldı. Çoru çocuu, avradı yüklediyom, Begdeş yoluna vurduumda, Eşşegdayandıran yokuşunda inileeb galıyoru. Gazı doladımmıdı zil gurbası gibi çırınıyoru. Vapır bacasından çıkar gibi duman pufuruyoru. Bi gün engi moturun üsdünde, çor çocug, avrat, hep barabar gabgara yanıcaaz deyi ödüm sıdıyoru. Ondan soona Amat Emminiz avratsız da galıcag. Avradıla geçinmesi hayılaca bi iş, zemeriile gış emme avradsız da olmaayor bilader. Öndüün iki günlüüne gardaşıeele geddi, irezil oldum vallahı evde. Çökelile tomati yerken dinim imanım gevredi. Tilefon açdım, "Çabıg eve gel" dedim sonunda. Geldi de, gursaamdan bi ısıcag yemeg geçdi.

Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.