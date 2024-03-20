Makale Yazısı-

Guşlar da şaşırddı gari
Amat Bilir

Amat Bilir

Bilader bizim gumrular meşurdur. Esgiden baccalarda, aaçlarda dünerler, sabahları yöşüle ötmeye başlarlar, sesleri Alanya'nın her yanından duyulurudu. Hindi Alanya engöle nemneşekil olunsura gumrular da kafayı üşüddü. Benim bi hısım var. Benim evin ayaabucunda oturur. Öndüün bi bagdım, balkonda gurdanır durur. "Napan a bilader orda? Kılima tamirciliine mi başladın?" dedim. "Naracag ay Amat. Gumrular benim kılimanın içine yuva yapmış. Kılimayı açdımmıdı evin içine guş bokuula garışıg busug busug guş kokusu geliyoru" dedi.
Naabdı, ne etdiise gumruları kovamamış bilader kılimanın içinden. Dün de bi bagdım, elinde bi çencere kapaa, klimanın yanına dakıyoru. Neyimiş de, guşlar çencere kapaanın tıngırtısından ürkerimiş, gaçar gederimiş. Bakalım nolucag.
Dee gabbe dünya dee. Gumrular napsın bilader. Her taraf apartuman, her taraf beton oldu. Şaşdıından kılimanın moturuna yuva yapıyorurlar gari. Orda ceyrandan meyrandan gabgara yanmasalar bari. Heralda benim gibi gumrular da özleyoru esgi Alanya'yı bilader.
Benden böönlüg bu gadar. Hadi galın saalıcaala.
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Yazar Amat Bilir - Mesaj Gönder

# var, Alanya
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